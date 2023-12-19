В России хотят принять закон о регулировании цен на продукты при росте на 30%

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:44
Власти хотят принять закон о регулировании цен на товары при росте на 30% в течение 60 дней, он может начать работать уже «в ближайшее время, уже практически все согласовали», заявил глава ФАС Максим Шаскольский.
Перечень товаров, на которые будет распространяться ограничение, должно будет определить правительство. Но Шаскольский заявил, что цены на яйца таким образом тоже, наверное, можно будет остановить. Ограничение будет временным, срок действия — до конца 2024 года.
Ранее главной темой в сфере роста цен стали яйца, о них заговорил даже Владимир Путин во время прямой линии. Он извинился за увеличение стоимости и пообещал, что ситуация решиться в ближайшее время. Позже глава Минскельхоза РФ Дмитрий Патрушев пояснил, что цены снизятся, но только в 2024 году.