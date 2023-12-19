В России хотят принять закон о регулировании цен на продукты при росте на 30%

Ранее главной темой в сфере роста цен стали яйца, о них заговорил даже Владимир Путин во время прямой линии. Он извинился за увеличение стоимости и пообещал, что ситуация решиться в ближайшее время. Позже глава Минскельхоза РФ Дмитрий Патрушев пояснил, что цены снизятся, но только в 2024 году.