В санкционный список ЕС попал Пермский пороховой завод

Новый пакет санкций также предполагает запрет на импорт алмазов из России, а также из третьих стран, где они были обработаны. Ужесточаются правила реэкспорта. В контрактах, заключаемых европейскими компаниями, должен быть пункт, который запрещает перепродажу в РФ товаров и технологий. Ограничение должно действовать в том случае, если эти технологии могут быть использованы в военных целях или для разработок в военной сфере.