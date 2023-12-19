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В санкционный список ЕС от 18 декабря попал Пермский пороховой завод

В санкционный список ЕС попал Пермский пороховой завод

19 декабря 2023, 06:20
Фото: properm.ru

В санкционный список ЕС от 18 декабря попал Пермский пороховой завод

Ранее предприятие оказалось под санкциями США.

Пермский пороховой завод попал в 12 пакет санкций от Евросоюза. Он был опубликован 18 декабря. На этот раз ограничения вводятся в отношении 140 юридических и физических лиц. Среди физлиц в список попал Игорь Борисов — это член ЦИКа, родившийся в Перми в 1964 году. Причина — причастность к проведении выборов и референдумов на новых территориях РФ.

Новый пакет санкций также предполагает запрет на импорт алмазов из России, а также из третьих стран, где они были обработаны. Ужесточаются правила реэкспорта. В контрактах, заключаемых европейскими компаниями, должен быть пункт, который запрещает перепродажу в РФ товаров и технологий. Ограничение должно действовать в том случае, если эти технологии могут быть использованы в военных целях или для разработок в военной сфере.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Санкции#Пермский пороховой завод
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