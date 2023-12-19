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В СК рассказали подробности о задержании пермяка за надругательство над прохожей

В СК рассказали подробности о задержании пермяка за надругательство над прохожей

19 декабря 2023, 08:05
Фото: fusionbrain.ai
Преступнику грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.

Пермские следователи раскрыли подробности нападения на пермячку 18 декабря. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, все произошло ночью. Злоумышленник надругался над потерпевшей, угрожая ей убийством.

Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Подозреваемого задержали, им оказался пермяк 1989 года рождения. Мужчина ранее был судим на сексуальное насилие и грабеж. В ближайшее время его должны отправить под стражу.

Ранее в полиции рассказывали, что пострадавшая смогла укусить нападавшего.

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#Мвд#Пермь#Полиция#Нападение
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