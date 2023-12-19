В СК рассказали подробности о задержании пермяка за надругательство над прохожей

Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Подозреваемого задержали, им оказался пермяк 1989 года рождения. Мужчина ранее был судим на сексуальное насилие и грабеж. В ближайшее время его должны отправить под стражу.