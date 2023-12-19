В Соликамске простятся с убитым на СВО военнослужащим

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В ходе спецоперации на территории Украины погиб 48-летний Сергей Мельников из Соликамска. Прощание с ним состоится завтра, 20 декабря, в 12:00, в ДК завода «Урал», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сергей Мельников родился 30 марта 1975 года в Ижевске. После окончания школы закончил Пермское высшее военное командно-тыловое училище ВВ МВД России. После выхода с военной службы в запас ВС РФ мужчина работал на предприятиях Соликамска. Обстоятельства гибели военнослужащего чиновниками не указаны.