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Updated Сегодня, 11:31

В ходе СВО погиб 48-летний военнослужащий из Соликамска

В Соликамске простятся с убитым на СВО военнослужащим

19 декабря 2023, 11:28
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Соликамского городского округа

В ходе СВО погиб 48-летний военнослужащий из Соликамска

Дата гибели мужчины неизвестна.

В ходе спецоперации на территории Украины погиб 48-летний Сергей Мельников из Соликамска. Прощание с ним состоится завтра, 20 декабря, в 12:00, в ДК завода «Урал», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Сергей Мельников родился 30 марта 1975 года в Ижевске. После окончания школы закончил Пермское высшее военное командно-тыловое училище ВВ МВД России. После выхода с военной службы в запас ВС РФ мужчина работал на предприятиях Соликамска. Обстоятельства гибели военнослужащего чиновниками не указаны.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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