В Соликамске простятся с убитым на СВО военнослужащим

Сергей Мельников родился 30 марта 1975 года в Ижевске. После окончания школы закончил Пермское высшее военное командно-тыловое училище ВВ МВД России. После выхода с военной службы в запас ВС РФ мужчина работал на предприятиях Соликамска. Обстоятельства гибели военнослужащего чиновниками не указаны.