За упавший на машину с крыши снег санаторий «Демидково» заплатит почти 170 тысяч

В феврале истец с семьей приехали на корейском автомобиле в SPA-центр санатория «Демидково». Охранник показал женщине место парковки рядом с одним из корпусов, где уже стояли другие автомобили. У парковки не было никаких запрещающих знаков и ограждений. Женщина успешно припарковалась, и вся семья вышла из машины. Однако уже через несколько минут автовладелице сообщили, что на автомобиль упало большое количество снега. У машины было повреждено лобовое стекло и закрытый багажник, имелись вмятины на капоте и крыше.