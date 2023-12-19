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За упавший на машину с крыши снег санаторий «Демидково» заплатит почти 170 тысяч

За упавший на машину с крыши снег санаторий «Демидково» заплатит почти 170 тысяч

19 декабря 2023, 13:21
Фото: 1MI
Решение Добрянского суда поддержал Пермский краевой

Санаторий «Демидково» возместит клиенту ущерб за падение снега на машину. Такое решение принял Пермский краевой суд, сообщает его пресс-служба.

Таким образом без изменений оставлено без изменения решение Добрянского районного суда о взыскании с ООО Санаторий «Демидково» в пользу собственницы автомобиля 169,5 тыс. рублей.

В феврале истец с семьей приехали на корейском автомобиле в SPA-центр санатория «Демидково». Охранник показал женщине место парковки рядом с одним из корпусов, где уже стояли другие автомобили. У парковки не было никаких запрещающих знаков и ограждений. Женщина успешно припарковалась, и вся семья вышла из машины. Однако уже через несколько минут автовладелице сообщили, что на автомобиль упало большое количество снега. У машины было повреждено лобовое стекло и закрытый багажник, имелись вмятины на капоте и крыше.

Вызванные на место происшествия сотрудники полиции факт повреждения машины зафиксировали. После проведения оценки нанесенного машине урона женщина обратилась с претензией о возмещении ущерба к ООО Санаторий «Демидково». Ответчик отказался в добровольном порядке возмещать убытки.

Права женщины защитил суд, который при рассмотрении дела пришел к выводу о том, что причиной произошедшего явилось ненадлежащее содержание кровли здания.

#Авто#Происшествия#Общество#Суд
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