Завтра в Юрлинском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В ходе СВО погиб мотострелок, житель деревни Пож Юрлинского округа Александр Иванов. Об этом в своём паблике сообщает администрация муниципального округа.
Погибший служил в звании рядового, был наводчиком 2-го мотострелкового отделения 2-го мотострелкового взвода 1-й мотострелковой роты 1-й мотострелкового батальона. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции Иванов был смертельно ранен. От полученных ранений Александр скончался.
Церемония прощания и траурный митинг состоятся, завтра, 20 декабря в 12:00 в сельском доме культуры по адресу: Пож, ул. Центральная, 10.