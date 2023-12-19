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Завтра в Юрлинском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

Завтра в Юрлинском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

19 декабря 2023, 16:13
Фото: 1MI
Александр Иванов погиб от ранений.

В ходе СВО погиб мотострелок, житель деревни Пож Юрлинского округа Александр Иванов. Об этом в своём паблике сообщает администрация муниципального округа.

Погибший служил в звании рядового, был наводчиком 2-го мотострелкового отделения 2-го мотострелкового взвода 1-й мотострелковой роты 1-й мотострелкового батальона. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции Иванов был смертельно ранен. От полученных ранений Александр скончался.

Церемония прощания и траурный митинг состоятся, завтра, 20 декабря в 12:00 в сельском доме культуры по адресу: Пож, ул. Центральная, 10.

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#Военная операция на Украине#Погиб#Сво#Погибшие
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