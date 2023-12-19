Завтра в Юрлинском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

Погибший служил в звании рядового, был наводчиком 2-го мотострелкового отделения 2-го мотострелкового взвода 1-й мотострелковой роты 1-й мотострелкового батальона. При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции Иванов был смертельно ранен. От полученных ранений Александр скончался.