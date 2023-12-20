Андрей Турчак: Президент получил новый доклад рабочей группы по СВО

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
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Updated Сегодня, 17:48
Новые предложения рабочей группы по вопросам СВО касаются дополнительных мер поддержки и корректировки уже применяемых механизмов обеспечения помощи военнослужащим.Об этом пишет ФедералПресс.
«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников — участников СВО на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются», — указал руководитель рабочей группы, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он также добавил, что данное обстоятельство не позволяет бойцам свободно пользоваться начисленными средствами, в том числе и боевыми выплатами. Рабочей группой была выдвинута инициатива по разработке и утверждению порядка внеочередного предоставления медицинской помощи. В частности, она распространяется и на обеспечение предварительной записи на прием для ветеранов и инвалидов боевых действий. Андрей Турчак подчеркнул: сегодня по закону бойцы также обладают правом на внеочередное медицинское обслуживание, однако отсутствие конкретных правил для осуществления этого права привело к тому, что ветераны оказались вынуждены посещать врачей на общих условиях.
Также от рабочей группы поступило предложение приравнять к членам семей военнослужащих детей, которые отметили 18-й день рождения и окончили школу, — на период до 1 сентября года, в котором завершено школьное обучение. Комментируя эту инициативу, Андрей Турчак пояснил, что сейчас такие дети не получают положенных соцгарантий в ситуациях, когда они уже успели завершить учебу в школе, но не поступили в вузы.
Также Андрей Турчак рассказал о планах по утверждению дополнительных гарантий и мер стимулирования для членов семей погибших участников СВО. Например, им предполагается обеспечить льготы при осуществлении долгосрочных сбережений в рамках программы негосударственной системы пенсионного обеспечения; также их могут освободить от госпошлины за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.
Андрей Турчак доложил президенту о законах, которые были приняты в декабре по инициативе рабочей группы. Теперь законодательно закрепленным можно считать вопрос признания фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; вопрос предоставления статуса социальных предпринимателей для организаций, которые обеспечивают трудоустройство для ветеранов СВО. Также решен вопрос первоочередного зачисления участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от баллов в школьном аттестате и наличия договора целевого обучения. Законодательно зафиксированы гарантии получения жилищной выплаты для членов семей бывших сотрудников правоохранительных органов в случае гибели последних в зоне СВО. Об этом пишет сайт ER.ru.
Андрей Турчак напомнил, что рабочая группа по вопросам СВО начала работу год назад в соответствии с распоряжением президента и за это время она инициировала утверждение комплекса мер поддержки бойцов спецоперации и расширение перечня мер помощи их семьям. Об итогах своей работы группа доложит главе государства в январе, заключил он.