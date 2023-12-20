Андрей Турчак: Президент получил новый доклад рабочей группы по СВО

«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников — участников СВО на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются», — указал руководитель рабочей группы, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он также добавил, что данное обстоятельство не позволяет бойцам свободно пользоваться начисленными средствами, в том числе и боевыми выплатами. Рабочей группой была выдвинута инициатива по разработке и утверждению порядка внеочередного предоставления медицинской помощи. В частности, она распространяется и на обеспечение предварительной записи на прием для ветеранов и инвалидов боевых действий. Андрей Турчак подчеркнул: сегодня по закону бойцы также обладают правом на внеочередное медицинское обслуживание, однако отсутствие конкретных правил для осуществления этого права привело к тому, что ветераны оказались вынуждены посещать врачей на общих условиях.