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«Азот» получил награды за экологические инициативы

«Азот» получил награды за экологические инициативы

20 декабря 2023, 05:46
Филиал «Азот» Группы «Уралхим» получил награды за реализацию экологической политики в рамках всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности — 2023» и «Экоимидж — 2023».

Акция проходила с 15 апреля по 15 сентября и объединила около 100 000 горожан. В ней приняли участие 12 учреждений культуры и спорта, 40 образовательных учреждений, 15 предприятий и организаций.

Работа «Азота» и молодежного движения предприятия «Лига лидеров» была отмечена шестью дипломами. Призовые места: «Экологическая инициатива» в подноминации «Лучшее коммерческое предприятие», а также второе место в экологической акции-конкурсе по одновременному сбору пластиковых крышек, макулатуры и отработанных батареек «Экология — 2023».

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии — начальник отдела экологии филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

„„Азот“ заботится об экологии, выполняет технические мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных вод и отходов производства и потребления, поддерживает и реализует эффективные проекты в области охраны и защиты окружающей среды. Предприятие также активно участвует во всех мероприятиях, которые проводит администрации города Березники и Пермского края. Только благодаря совместным усилиям власти, промышленности и горожан наш город будет оставаться чистым и зеленым».
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