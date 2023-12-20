«Азот» получил награды за экологические инициативы

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Акция проходила с 15 апреля по 15 сентября и объединила около 100 000 горожан. В ней приняли участие 12 учреждений культуры и спорта, 40 образовательных учреждений, 15 предприятий и организаций.
Работа «Азота» и молодежного движения предприятия «Лига лидеров» была отмечена шестью дипломами. Призовые места: «Экологическая инициатива» в подноминации «Лучшее коммерческое предприятие», а также второе место в экологической акции-конкурсе по одновременному сбору пластиковых крышек, макулатуры и отработанных батареек «Экология — 2023».
Оксана Таланкина, заместитель главного инженера по экологии — начальник отдела экологии филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
„„Азот“ заботится об экологии, выполняет технические мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов сточных вод и отходов производства и потребления, поддерживает и реализует эффективные проекты в области охраны и защиты окружающей среды. Предприятие также активно участвует во всех мероприятиях, которые проводит администрации города Березники и Пермского края. Только благодаря совместным усилиям власти, промышленности и горожан наш город будет оставаться чистым и зеленым».