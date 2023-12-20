Бизнес на Сахалине получил льготную поддержку более чем на 2 млрд рублей за 5 лет

В Сахалинской области подвели итоги масштабной программы поддержки бизнеса. С 2019 года, когда в России стартовал нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», островные предприятия получили 853 государственных займа по сниженной ставке, 197 из них — в 2023 году.