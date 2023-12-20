«Человек немного перегорел». Губернатор прокомментировал угрозы мэра Соликамска

«Странно на самом деле. Видимо, человек немного перегорел. Лучше извиниться перед людьми за предоставленные неудобства. По факту людям без разницы, кто отключил. Тепло дайте и все. Что касается этого предприятия в Соликамске [СМУП „Теплоэнерго“ — Properm.ru], мы говорим уже года три, что нужно искать источник финансирования. Кроме концессионного соглашения ничего не предусмотрено. У них три года нет инвестиционной программы. У них три года не перекладывают сети», — приводит слова Махонина со встречи с главными редакторами пермских СМИ издание «РБК Пермь».