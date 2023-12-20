«Человек немного перегорел». Губернатор прокомментировал угрозы мэра Соликамска

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Published Сегодня, 15:00
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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин прокомментировал поведение мэра Соликамска Евгения Самоукова, который угрожал местным жителям за критику властей в социальных сетях.
«Странно на самом деле. Видимо, человек немного перегорел. Лучше извиниться перед людьми за предоставленные неудобства. По факту людям без разницы, кто отключил. Тепло дайте и все. Что касается этого предприятия в Соликамске [СМУП „Теплоэнерго“ — Properm.ru], мы говорим уже года три, что нужно искать источник финансирования. Кроме концессионного соглашения ничего не предусмотрено. У них три года нет инвестиционной программы. У них три года не перекладывают сети», — приводит слова Махонина со встречи с главными редакторами пермских СМИ издание «РБК Пермь».
По словам губернатора, власти Соликамска могли заявиться в федеральное инфраструктурное меню, но отказались это делать. Сейчас региональное министерство ЖКХ планирует провести большую проверку муниципального предприятия, допустившего аварию на теплосетях.
На прошлой неделе в Соликамске произошло несколько порывов на сетях теплоснабжения. В итоге без отопления остались жители микрорайонов Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. После ЧП губернатор Дмитрий Махонин решил уволить заместителя главы Соликамского округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова.