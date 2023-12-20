Еще одна женщина планирует баллотироваться в президенты на предстоящих выборах

Александра Тищенко в 2023 году уже принимала участие в выборах мэра Москвы, но не смогла пройти дальше муниципального фильтра. Не исключено, что она играет роль ставленника действующей власти и на выборах будет стараться оттянуть голоса у оппозиции. Однако политическая программа на ее сайте свидетельствует о том, что она придерживается консервативной линии. Стоит порадоваться тому, что в президентских выборах намерена участвовать женщина — новое для россиян лицо.