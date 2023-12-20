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Еще одна женщина планирует баллотироваться в президенты на предстоящих выборах

Еще одна женщина планирует баллотироваться в президенты на предстоящих выборах

20 декабря 2023, 18:38
Фото: aetishchenko.ru
В Центральную избирательную комиссию России поступило уведомление о предстоящем собрании сторонников выдвижения кандидата в Президенты РФ Александры Тищенко. Собрание запланировано на 24 декабря, оно будет проходить в столице.

Как сообщает newizv.ru, от каждого кандидата-самовыдвиженца требуется собрать не менее 500 подписей, а на следующем этапе необходимо получить 300 тысяч подписей россиян из всех регионов. После выполнения всех этих условий претендент допускается в финальный тур выборов.

Александра Тищенко в 2023 году уже принимала участие в выборах мэра Москвы, но не смогла пройти дальше муниципального фильтра. Не исключено, что она играет роль ставленника действующей власти и на выборах будет стараться оттянуть голоса у оппозиции. Однако политическая программа на ее сайте свидетельствует о том, что она придерживается консервативной линии. Стоит порадоваться тому, что в президентских выборах намерена участвовать женщина — новое для россиян лицо.

В политической программе, которую представляет кандидат в президенты Александра Тищенко, указана роль нашей страны в качестве нового центра мирового развития, взаимодействующего с Азией, Африкой и Латинской Америкой.

Александра Тищенко предлагает взять курс на развитие и укрепление социальной политики и образования в государстве. Ее предвыборная программа транслирует идею о том, что для РФ предпочтителен социально ориентированный режим управления страной на фоне одинакового доступа к ресурсам. В образовании акцент стоит сделать на развитие личности. Слоган ее предвыборной кампании можно считать довольно необычным — «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».

Александра Тищенко — общественный деятель, действующий независимый антикоррупционный эксперт при Министерстве юстиции РФ, председатель родительского комитета Московского совета профсоюзов. Кроме того, она управляет торгово-производственным предприятием при участии супруга. Александра замужем более 20 лет, у супругов трое детей.

Родилась 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. Получила высшее образование в Амурском государственном университете по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». Имеет ученую степень кандидата технических наук, а буквально год назад получила почетную грамоту Минэнерго России за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

#Общество
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