Еще одна женщина планирует баллотироваться в президенты на предстоящих выборах

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
Как сообщает newizv.ru, от каждого кандидата-самовыдвиженца требуется собрать не менее 500 подписей, а на следующем этапе необходимо получить 300 тысяч подписей россиян из всех регионов. После выполнения всех этих условий претендент допускается в финальный тур выборов.
Александра Тищенко в 2023 году уже принимала участие в выборах мэра Москвы, но не смогла пройти дальше муниципального фильтра. Не исключено, что она играет роль ставленника действующей власти и на выборах будет стараться оттянуть голоса у оппозиции. Однако политическая программа на ее сайте свидетельствует о том, что она придерживается консервативной линии. Стоит порадоваться тому, что в президентских выборах намерена участвовать женщина — новое для россиян лицо.
В политической программе, которую представляет кандидат в президенты Александра Тищенко, указана роль нашей страны в качестве нового центра мирового развития, взаимодействующего с Азией, Африкой и Латинской Америкой.
Александра Тищенко предлагает взять курс на развитие и укрепление социальной политики и образования в государстве. Ее предвыборная программа транслирует идею о том, что для РФ предпочтителен социально ориентированный режим управления страной на фоне одинакового доступа к ресурсам. В образовании акцент стоит сделать на развитие личности. Слоган ее предвыборной кампании можно считать довольно необычным — «Дом там, где тебя любят. Россия, любовь исцелит!».
Александра Тищенко — общественный деятель, действующий независимый антикоррупционный эксперт при Министерстве юстиции РФ, председатель родительского комитета Московского совета профсоюзов. Кроме того, она управляет торгово-производственным предприятием при участии супруга. Александра замужем более 20 лет, у супругов трое детей.
Родилась 15 января 1977 года в поселке Прогресс Амурской области. Получила высшее образование в Амурском государственном университете по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». Имеет ученую степень кандидата технических наук, а буквально год назад получила почетную грамоту Минэнерго России за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.