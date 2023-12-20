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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:24

Губернатор Прикамья рассказал о финальных этапах строительства зоопарка в Перми

Губернатор рассказал, на каком этапе находится строительство зоопарка в Перми

20 декабря 2023, 13:14
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Прикамья рассказал о финальных этапах строительства зоопарка в Перми

Глава региона считает, что на стройке объектов не хватало субподрядчиков.

Строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный в Перми выходит на финальную стадию. Сегодня, 20 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал об этом на встрече с главными редакторами региональных СМИ, пишет «АиФ-Прикамье».

По словам главы региона, 2020 и часть 2021 года ушли на заключение мировых соглашений, проведение экспертиз и попытки разобраться, почему стройка затянулась. Сейчас первая очередь зоопарка сдана, половина зданий и 70% благоустройства готовы. Губернатор заявил, что осталось достроить несколько зданий и завершить тематизацию летом.

Дмитрий Махонин, губернатор Прикамья:

— Есть ли нерасторопность застройщиков? Абсолютно. Но менять его в этом случае — смерти подобно. Я вижу уже финал [возведения] зоопарка. Раз в месяц туда приезжаем, проводим там совещания. Раз в неделю идут строительные штабы. Надо более ритмично финансировать субподрядные организации. Вся проблема была в том, что на стройке их было около 250, а надо бы 500 плюс-минус.

Строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Поначалу планировалось сдать объект в эксплуатацию в 2019 году, но сроки неоднократно переносились, в том числе и из-за хищения бюджетных средств при возведении зданий. Этой осенью планировалось перевезти всех животных в новые здания, помимо тех животных, что живут в акватеррариуме.

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