Губернатор рассказал, на каком этапе находится строительство зоопарка в Перми

Строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Поначалу планировалось сдать объект в эксплуатацию в 2019 году, но сроки неоднократно переносились, в том числе и из-за хищения бюджетных средств при возведении зданий. Этой осенью планировалось перевезти всех животных в новые здания, помимо тех животных, что живут в акватеррариуме.