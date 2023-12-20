Губернатор рассказал, на каком этапе находится строительство зоопарка в Перми

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Строительство зоопарка в микрорайоне Нагорный в Перми выходит на финальную стадию. Сегодня, 20 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал об этом на встрече с главными редакторами региональных СМИ, пишет «АиФ-Прикамье».
По словам главы региона, 2020 и часть 2021 года ушли на заключение мировых соглашений, проведение экспертиз и попытки разобраться, почему стройка затянулась. Сейчас первая очередь зоопарка сдана, половина зданий и 70% благоустройства готовы. Губернатор заявил, что осталось достроить несколько зданий и завершить тематизацию летом.
Дмитрий Махонин, губернатор Прикамья:
— Есть ли нерасторопность застройщиков? Абсолютно. Но менять его в этом случае — смерти подобно. Я вижу уже финал [возведения] зоопарка. Раз в месяц туда приезжаем, проводим там совещания. Раз в неделю идут строительные штабы. Надо более ритмично финансировать субподрядные организации. Вся проблема была в том, что на стройке их было около 250, а надо бы 500 плюс-минус.
Строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Поначалу планировалось сдать объект в эксплуатацию в 2019 году, но сроки неоднократно переносились, в том числе и из-за хищения бюджетных средств при возведении зданий. Этой осенью планировалось перевезти всех животных в новые здания, помимо тех животных, что живут в акватеррариуме.