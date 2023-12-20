Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore

«Развитие партнерских отношений и возможность дать дополнительные ценности нашим клиентам всегда было приоритетом для билайна. Сотрудничество с RuStore и предоставление кэшбэка за покупки внутри магазина — еще один шаг в этом направлении. Мы благодарны RuStore за возможность сделать такое выгодное предложение нашим пользователям», — отметил Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.