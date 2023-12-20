Клиенты билайна получат кешбэк при оплате покупок в RuStore

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Мобильный оператор билайн и российский магазин приложений RuStore запустили совместную акцию — до 31 декабря 2023 года клиенты оператора получат кэшбэк в размере 20% при оплате игр, приложений и внутриигрового контента со счета мобильного телефона.
Для участия в акции необходимо выполнить несколько простых шагов:
В магазине RuStore пользователям доступны более 30 тысяч приложений и игр от российских и зарубежных разработчиков.
«Развитие партнерских отношений и возможность дать дополнительные ценности нашим клиентам всегда было приоритетом для билайна. Сотрудничество с RuStore и предоставление кэшбэка за покупки внутри магазина — еще один шаг в этом направлении. Мы благодарны RuStore за возможность сделать такое выгодное предложение нашим пользователям», — отметил Иван Савкин, директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна.
Все подробности акции и информация об организаторе доступна в мобильном приложении билайн.
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