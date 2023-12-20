Маршрут «Ласточки» продлят до Краснокамского автовокзала

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Министерство транспорта Прикамья совместно со Свердловским филиалом Российских железных дорог решило продлить маршрут «Ласточки» до Краснокамского автовокзала. В диалоге принимали участие представители местной мэрии, а также заместитель по краевому территориальному руководству на железной дороге.
Сейчас эксперты из РЖД разрабатывают технико-экономическое обоснование расширения маршрута электрички. Администрация Краснокамска должна будет подготовить предложения по проектной доработке, в том числе определение границ железнодорожной линии в направлении к автовокзалу. Удлинение маршрута запланировано в рамках инфраструктурного проекта «Наземное метро».
Срок завершения строительства объекта неизвестен. Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз во время прямого эфира сообщил, что бюджет РЖД расходуется сейчас на другие задачи.
«Последние события, видимо, немного отвлекают деньги РЖД на восстановление новых территорий», — сказал мэр во время прямого эфира.