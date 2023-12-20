Маршрут «Ласточки» продлят до Краснокамского автовокзала

Сейчас эксперты из РЖД разрабатывают технико-экономическое обоснование расширения маршрута электрички. Администрация Краснокамска должна будет подготовить предложения по проектной доработке, в том числе определение границ железнодорожной линии в направлении к автовокзалу. Удлинение маршрута запланировано в рамках инфраструктурного проекта «Наземное метро».