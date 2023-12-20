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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Мошенники пишут пермякам от имени начальника городского дептранса Анатолия Путина

Мошенники пишут пермякам от имени начальника городского дептранса Анатолия Путина

20 декабря 2023, 10:28
Фото: Midjourney
Пермякам приходят фейковые сообщения от Анатолия Путина.

Стало известно об очередном случае рассылки сообщений в мессенджерах от имени высокопоставленного лица. На этот раз мошенники представляются начальником пермского департамента транспорта Анатолием Путиным, сообщает на своей официальной странице ведомство.

Если вам пришло сообщение якобы от какого-то чиновника или другого официального лица, проигнорируйте и заблокируйте аккаунт пользователя. Проявите бдительность и ни в коем случае не переводите никуда средства. Если все же стали жертвой мошенника, незамедлительно обратитесь к сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось о подобных фейковых сообщений от имени мэра Перми Эдуарда Соснина, первого замглавы мэрии Ольги Андриановой, спикера регионального Заксобрания Валерия Сухих.

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#Заксобрание#Мошенники#Анатолий путин#Полиция#Мэр перми#Мессенджеры#Валерий сухих#Ольга Андрианова#Эдуард соснин#Пермский департамент транспорта#Фейковые сообщения
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