Мошенники пишут пермякам от имени начальника городского дептранса Анатолия Путина

Если вам пришло сообщение якобы от какого-то чиновника или другого официального лица, проигнорируйте и заблокируйте аккаунт пользователя. Проявите бдительность и ни в коем случае не переводите никуда средства. Если все же стали жертвой мошенника, незамедлительно обратитесь к сотрудникам полиции.