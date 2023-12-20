Мошенники пишут пермякам от имени начальника городского дептранса Анатолия Путина

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Стало известно об очередном случае рассылки сообщений в мессенджерах от имени высокопоставленного лица. На этот раз мошенники представляются начальником пермского департамента транспорта Анатолием Путиным, сообщает на своей официальной странице ведомство.
Если вам пришло сообщение якобы от какого-то чиновника или другого официального лица, проигнорируйте и заблокируйте аккаунт пользователя. Проявите бдительность и ни в коем случае не переводите никуда средства. Если все же стали жертвой мошенника, незамедлительно обратитесь к сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось о подобных фейковых сообщений от имени мэра Перми Эдуарда Соснина, первого замглавы мэрии Ольги Андриановой, спикера регионального Заксобрания Валерия Сухих.