На каждого безработного в Пермском крае приходится не менее шести вакансий

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Актуальная кадровая потребность со стороны работодателей, заявленная в Службу занятости, составляет 33 732 вакантных рабочих места, опубликованных на портале Работа России. Соответственно, на каждого безработного приходится не менее 6 вакансий. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.
В настоящее время на учете в органах службы занятости Пермского края состоит 5 213 соискателей в статусе безработных. Это меньше, чем на начало текущего года (7 984 человек на 1 января 2023 года) и существенно меньше, чем на аналогичный период прошлого года (10 231 человек).
Понятия «безработица», по мнению краевых властей, сегодня в регионе не существует, в регионе множество вакансий и минимум безработных. Средняя продолжительность поиска работы в крае составляет 2,5 месяца с учетом процесса обучения с гарантированным трудоустройством.
По данным портала «Работа России», наибольшая кадровая потребность сегодня в отрасли «промышленность» — 7 501 рабочее место, «здравоохранение» — 2 935 рабочих мест, «строительство» — 1 377 рабочих мест, «образование» — 1 375 рабочих мест, «сельское и лесное хозяйство» — 953 рабочих места. Что касается работы, не требующей квалификации — спрос со стороны работодателей тоже высок — 2 200 рабочих мест без предъявления требований к уровню профессиональной подготовки.