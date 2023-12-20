На каждого безработного в Пермском крае приходится не менее шести вакансий

В настоящее время на учете в органах службы занятости Пермского края состоит 5 213 соискателей в статусе безработных. Это меньше, чем на начало текущего года (7 984 человек на 1 января 2023 года) и существенно меньше, чем на аналогичный период прошлого года (10 231 человек).