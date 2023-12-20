Опытный астролог рассказал, кого ждет большая удача в любви в 2024 году

Удача в любовной сфере будет и у этого знака зодиака. Астролог отмечает, что энергия Юпитера поможет Тельцам встретить человека, с которым они смогут связать свою жизнь на долгие года, а может и навсегда. Пары, в которых оба партнера стрельцы, перейдут на новый уровень отношений.