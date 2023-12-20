Пермские врачи первыми в мире вживили искусственный желудочек сердца 3-летней девочке

До приезда в Пермь девочка успела пережить пять операций на сердце. Однако здоровье Василисы из-за врожденного порока сердца ухудшалось, у нее была обнаружена кардиомиопатия. При данной сердечной патологии нарушается кровообращение, увеличивается размер сердца и развивается прогрессирующая сердечная недостаточность. В рязанской больнице сказали, что больше ничем не могут помочь, и посоветовали обратиться в Пермский центр сердечно-сосудистой хирургии.