Пермские врачи первыми в мире вживили искусственный желудочек сердца 3-летней девочке

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Кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова провели уникальную операцию по вживлению искусственного желудочка сердца трехлетней девочке. Тем самым они спасли жизнь Василисе из Рязанской области. Уроженка Рыбинска стала самой маленькой пациенткой в мировой практике, перенесшей такую операцию, сообщает минздрав Пермского края.
До приезда в Пермь девочка успела пережить пять операций на сердце. Однако здоровье Василисы из-за врожденного порока сердца ухудшалось, у нее была обнаружена кардиомиопатия. При данной сердечной патологии нарушается кровообращение, увеличивается размер сердца и развивается прогрессирующая сердечная недостаточность. В рязанской больнице сказали, что больше ничем не могут помочь, и посоветовали обратиться в Пермский центр сердечно-сосудистой хирургии.
Прибывшую в Пермь Василису сразу же поместили в отделение реанимации. Она практически не могла дышать, организм девочки страдал от недостатка кислорода и питательных веществ. Хирурги приняли решение об имплантации системы механической поддержки левого желудочка сердца Heart Mate 3. Это устройство позволяет поддерживать насосную функцию сердца.
Уникальность проведенной операции в том, что изначально система для поддержания функции сердца была разработана для взрослых. Подобные операции были проведены и для других детей, но по возрасту они были гораздо старше Василисы.
В процессе подготовки к операции была выстроена стратегия хирургического вмешательства. Операция прошла успешно. Пока девочка вынуждена жить с чемоданчиком с аккумуляторами, а в более старшем возрасте его можно будет заменить на удобный ранец и носить за спиной.
Специалисты сердечного центра отмечают, что проведение подобной операции требует индивидуального подхода. Трехлетняя Василиса является третьей по счету пациенткой с установленным устройством механической поддержки левого желудочка. Первая такая операция была проведена в мае 2023 года восьмилетнему Мухамеду из Ингушетии. Мальчик чувствует себя хорошо и периодически проходит обследования на проверку имплантированного устройства.