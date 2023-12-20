Пермский край накроет теплый фронт. Какой погоды ждать пермякам

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
До Пермского края 20 декабря доберется теплый фронт. Вместе с этим ожидается снегопад и метель. Больше всего снега выпадет на востоке и юге — около 5-7 мм, в краевой столице снега будет мало, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Оттепель начнется во второй половине дня — она будет продолжаться более двух суток. В это время специалисты ждут рекордного потепления для этого времени года. Пиковая температура должна установиться в четверг, а также в ночь на пятницу.
Специалисты отмечают, что отклонение среднесуточной температуры от нормы составит от 12˚ до 14˚.
Температура начала расти уже 19 декабря, в Перми во вторник потеплело до -2,2˚.