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Published Сегодня, 03:36

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Updated Сегодня, 03:38

В Пермский край 20 декабря придет теплый фронт

Пермский край накроет теплый фронт. Какой погоды ждать пермякам

20 декабря 2023, 03:36
Фото: properm.ru

В Пермский край 20 декабря придет теплый фронт

Синоптики ожидают новые температурные рекорды.

До Пермского края 20 декабря доберется теплый фронт. Вместе с этим ожидается снегопад и метель. Больше всего снега выпадет на востоке и юге — около 5-7 мм, в краевой столице снега будет мало, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Оттепель начнется во второй половине дня — она будет продолжаться более двух суток. В это время специалисты ждут рекордного потепления для этого времени года. Пиковая температура должна установиться в четверг, а также в ночь на пятницу.

Специалисты отмечают, что отклонение среднесуточной температуры от нормы составит от 12˚ до 14˚.

Температура начала расти уже 19 декабря, в Перми во вторник потеплело до -2,2˚.

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#Пермь#Погода
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