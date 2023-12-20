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Пермяк взыскал с чиновников компенсацию за ДТП из-за неисправного светофора

Пермяк взыскал с чиновников компенсацию за ДТП из-за неисправного светофора

20 декабря 2023, 06:30
Фото: 1MI
Авария случилась еще два года назад.
Сюжет
Дтп

Суд взыскал с ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского кря» компенсацию за аварию, которая случилась из-за неисправного светофора. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, ДТП произошло в октябре 2021 года на пересечении улиц Генерала Черняховского и Ракитная — столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Легковушка ехала по улице Генерала Черняховского в сторону Усурийской. Для автомобиля горел зеленый свет. На перекрестке водитель заметил автобус, который не остановился — произошло столкновение. После ДТП водитель общественного транспорта рассказал, что с его стороны светофор не работал, поэтому он подумал, что двигается по главной дороге.

Водитель легкового автомобиля получил 50% от суммы ремонта, остальные 50% он попросил возместить ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», — 160 тыс. рублей. В организации проигнорировали претензию, поэтому мужчина обратился в суд.

Свердловский районный суд посчитал, что авария случилась из-за неисправности светофора, за который отвечает ГКУ. Чиновники пытались оспорить решение в краевом суде, но оно осталось без изменения.

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#Суд#Дтп#Пермь#Авария
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