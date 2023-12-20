Пермяк взыскал с чиновников компенсацию за ДТП из-за неисправного светофора

Легковушка ехала по улице Генерала Черняховского в сторону Усурийской. Для автомобиля горел зеленый свет. На перекрестке водитель заметил автобус, который не остановился — произошло столкновение. После ДТП водитель общественного транспорта рассказал, что с его стороны светофор не работал, поэтому он подумал, что двигается по главной дороге.