Пермяк взыскал с чиновников компенсацию за ДТП из-за неисправного светофора

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Суд взыскал с ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского кря» компенсацию за аварию, которая случилась из-за неисправного светофора. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, ДТП произошло в октябре 2021 года на пересечении улиц Генерала Черняховского и Ракитная — столкнулись легковой автомобиль и автобус.
Легковушка ехала по улице Генерала Черняховского в сторону Усурийской. Для автомобиля горел зеленый свет. На перекрестке водитель заметил автобус, который не остановился — произошло столкновение. После ДТП водитель общественного транспорта рассказал, что с его стороны светофор не работал, поэтому он подумал, что двигается по главной дороге.
Водитель легкового автомобиля получил 50% от суммы ремонта, остальные 50% он попросил возместить ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», — 160 тыс. рублей. В организации проигнорировали претензию, поэтому мужчина обратился в суд.
Свердловский районный суд посчитал, что авария случилась из-за неисправности светофора, за который отвечает ГКУ. Чиновники пытались оспорить решение в краевом суде, но оно осталось без изменения.