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Пермякам разрешили проголосовать дистанционно на президентских выборах

Пермякам разрешили проголосовать дистанционно на президентских выборах

20 декабря 2023, 11:00
Фото: Midjourney
Голосование в следующем году будет трехдневным.
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Выборы

Пермяки смогут проголосовать дистанционно на президентских выборах в 2024 году. Такой метод будет доступен в 29 регионах РФ, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Для участия в дистанционном голосовании нужно будет подать заявку на портале «Госуслуги» с 29 января по 11 марта.

Затем 15, 16 и 17 марта можно будет проголосовать с любого устройства, у которого есть доступ в интернет. Памфилова считает, что в электронном голосовании примут участие около 38 млн человек.

В ЦИК уже поступили 16 заявок от претендентов на участие в выборах. В будущем количество заявок должно увеличиться.

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#Пермь#Выборы
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