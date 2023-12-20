Пермякам разрешили проголосовать дистанционно на президентских выборах

Пермяки смогут проголосовать дистанционно на президентских выборах в 2024 году. Такой метод будет доступен в 29 регионах РФ, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Для участия в дистанционном голосовании нужно будет подать заявку на портале «Госуслуги» с 29 января по 11 марта.