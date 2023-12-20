Росгвардейцы в Перми задержали мужчину, который менял ценники в магазине

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В Перми сотрудники Росгвардии задержали пермяка, который менял ценники в гипермаркете «Лента» на шоссе Космонавтов. Они отреагировали на кнопку тревожной организации, которую нажал сотрудник службы безопасности.
Нарушитель взвешивал дорогой товар как более дешевый на кассе самообслуживания, а затем пытался вынести продукты из магазина. Силовики задержали пермяка и вернули товар. Мужчина уже ранее был причастен к краже товаров из различных магазинов.
Всего с начала 2023 года были задержаны более 10 человек, которые пытались воспользоваться подобной схемой.