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Росгвардейцы в Перми задержали мужчину, который менял ценники в магазине

Росгвардейцы в Перми задержали мужчину, который менял ценники в магазине

20 декабря 2023, 03:13
Фото: fusionbrain.ai
Пермяк пытался сэкономить на покупках.

В Перми сотрудники Росгвардии задержали пермяка, который менял ценники в гипермаркете «Лента» на шоссе Космонавтов. Они отреагировали на кнопку тревожной организации, которую нажал сотрудник службы безопасности.

Нарушитель взвешивал дорогой товар как более дешевый на кассе самообслуживания, а затем пытался вынести продукты из магазина. Силовики задержали пермяка и вернули товар. Мужчина уже ранее был причастен к краже товаров из различных магазинов.

Всего с начала 2023 года были задержаны более 10 человек, которые пытались воспользоваться подобной схемой.

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#Мвд#Пермь#Полиция#Росгвардия#Пермская полиция
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