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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

После Нового года Китайский рынок переедет в Заостровку

Стало известно, когда Китайский рынок переедет в Заостровку

20 декабря 2023, 09:10
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

После Нового года Китайский рынок переедет в Заостровку

Территорию под рынком планирует застраивать и развивать компания ПЗСП.

Китайский рынок с ул. Кронштадтской, 39 переезжает в микрорайон Заостровка. С 1 января 2024 года торговые ряды будут располагаться по ул. Пожарная, 18, стало известно журналисту Properm.ru. Одна из предпринимателей подтвердила, что собственники съезжают, и со следующего года планируют работать на новом месте.

Фото: properm.ru

Ранее участок под Китайским рынком выкупила группа компаний «ПЗСП». Застройщик планирует разместить здесь шесть многоквартирных жилых домов переменной этажности общей площадью более 40 тыс. кв. м. Недавно «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщал, что компания может начать строительство только после окончания реконструкции дорог по ул. Крисанова, Карпинского и, возможно, ул. Строителей. По данным издания, застройщик был готов заключить с властями соглашения о развитии объектов социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Строительство могли отложить до 2026 года, когда завершатся работы на ул. Карпинского и Крисанова.

В пресс-службе ГК «ПЗСП» общали позднее предоставить ответ на запрос журналиста Properm.ru, о том, когда начнется застройка территории Китайского рынка и какие изменения внесены в проектную документацию.

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#Недвижимость#Пермь#ПЗСП#Китайский рынок
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