Стало известно, когда Китайский рынок переедет в Заостровку

Ранее участок под Китайским рынком выкупила группа компаний «ПЗСП». Застройщик планирует разместить здесь шесть многоквартирных жилых домов переменной этажности общей площадью более 40 тыс. кв. м. Недавно «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщал, что компания может начать строительство только после окончания реконструкции дорог по ул. Крисанова, Карпинского и, возможно, ул. Строителей. По данным издания, застройщик был готов заключить с властями соглашения о развитии объектов социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Строительство могли отложить до 2026 года, когда завершатся работы на ул. Карпинского и Крисанова.