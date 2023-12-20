Стало известно, когда Китайский рынок переедет в Заостровку

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Китайский рынок с ул. Кронштадтской, 39 переезжает в микрорайон Заостровка. С 1 января 2024 года торговые ряды будут располагаться по ул. Пожарная, 18, стало известно журналисту Properm.ru. Одна из предпринимателей подтвердила, что собственники съезжают, и со следующего года планируют работать на новом месте.
Ранее участок под Китайским рынком выкупила группа компаний «ПЗСП». Застройщик планирует разместить здесь шесть многоквартирных жилых домов переменной этажности общей площадью более 40 тыс. кв. м. Недавно «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщал, что компания может начать строительство только после окончания реконструкции дорог по ул. Крисанова, Карпинского и, возможно, ул. Строителей. По данным издания, застройщик был готов заключить с властями соглашения о развитии объектов социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Строительство могли отложить до 2026 года, когда завершатся работы на ул. Карпинского и Крисанова.
В пресс-службе ГК «ПЗСП» общали позднее предоставить ответ на запрос журналиста Properm.ru, о том, когда начнется застройка территории Китайского рынка и какие изменения внесены в проектную документацию.