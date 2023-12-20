Суд арестовал на два месяца надругавшегося над девушкой пермяка

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
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Updated Сегодня, 12:10
Сегодня, 20 декабря, Дзержинский районный суд избрал 34-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток, сообщили Properm.ru в пресс-службе суда. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (ч. 2 ст. 132 УК РФ). До 18 февраля 2024 года мужчина будет находиться под арестом.
В понедельник, 18 декабря, около 2 часов ночи злоумышленник напал на идущую с работу пермячку. Девушке удалось отбиться, укусив его за руку, после чего пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники ведомства задержали подозреваемого на шоссе Космонавтов. Известно, что мужчина ранее был судим за сексуальное насилие и грабеж.