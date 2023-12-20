Суд арестовал на два месяца надругавшегося над девушкой пермяка

В понедельник, 18 декабря, около 2 часов ночи злоумышленник напал на идущую с работу пермячку. Девушке удалось отбиться, укусив его за руку, после чего пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники ведомства задержали подозреваемого на шоссе Космонавтов. Известно, что мужчина ранее был судим за сексуальное насилие и грабеж.