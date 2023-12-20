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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Перми суд арестовал надругавшегося над девушкой рецидивиста

Суд арестовал на два месяца надругавшегося над девушкой пермяка

20 декабря 2023, 12:08
Фото: 1MI

В Перми суд арестовал надругавшегося над девушкой рецидивиста

Ранее мужчина уже был судим за преступление против половой свободы.

Сегодня, 20 декабря, Дзержинский районный суд избрал 34-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток, сообщили Properm.ru в пресс-службе суда. Он подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (ч. 2 ст. 132 УК РФ). До 18 февраля 2024 года мужчина будет находиться под арестом.

В понедельник, 18 декабря, около 2 часов ночи злоумышленник напал на идущую с работу пермячку. Девушке удалось отбиться, укусив его за руку, после чего пострадавшая обратилась в полицию. Сотрудники ведомства задержали подозреваемого на шоссе Космонавтов. Известно, что мужчина ранее был судим за сексуальное насилие и грабеж.

В СК рассказали подробности о задержании пермяка за надругательство над прохожей
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#Происшествия#Суд#Пермь#Нападение
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