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Так закалялась сталь. Подводим экономические итоги года в Прикамье

Так закалялась сталь. Подводим экономические итоги года в Прикамье

20 декабря 2023, 02:00
Фото: 1MI
Последние годы, начиная с 2020-го, ковидного, стали серьезным испытанием для экономики страны и Пермского края. Как можно сегодня охарактеризовать состояние экономики страны и края? Ведь всё новые и новые вызовы бросают экономике внешние и внутренние события.

«Период турбулентности»

По данным Пермьстата, спад объемов производства ощутили почти все ключевые отрасли региональной экономики еще в 2022 году. За 2023 год не все отрасли восстановили прежние объемы. Промышленное производство составляет 50% ВРП Прикамья: большая часть приходится на обрабатывающие производства, чуть меньше составляет добыча полезных ископаемых.

В 2022 году индекс промышленного производства в Прикамье снизился по сравнению с 2021-м, а в 2023-м постепенно растётВ 2022 году индекс промышленного производства в Прикамье снизился по сравнению с 2021-м, а в 2023-м постепенно растёт
В 2022 году индекс промышленного производства в Прикамье снизился по сравнению с 2021-м, а в 2023-м постепенно растёт
Фото: Пермьстат

Декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова называет последние годы для экономики страны и Пермского края «периодом турбулентности».

«Показатели экономической активности разные, — объяснила Татьяна Миролюбова. — Они не замерли на одном месте, они колеблются. В пандемию упали, после начался постпандемийный рост. Под влиянием санкций снова начались изменения. Но это не кризис».

«Показатели экономической активности разные, — объяснила Татьяна Миролюбова. — Они не замерли на одном месте, они колеблются. В пандемию упали, после начался постпандемийный рост. Под влиянием санкций снова начались изменения. Но это не кризис».

Кроме того, по словам Татьяны Миролюбовой, «турбулентность» неравномерна как в целом по стране, так и по отдельным регионам, и по разным отраслям экономики. Например, развивается машиностроение, металлообработка, а целлюлозно-бумажная промышленность испытывает определенные сложности.

Пермский край, по мнению эксперта, переживает все кризисы достойно. «Потому что наш край — это в какой-то степени уменьшенная модель страны, — объясняет Татьяна Миролюбова. — Зависимость от экспорта нефти, например, характерна и для страны, и для края. Оживление в сфере машиностроения, металлообработки, металлургии характерно как для страны в целом, так и для региона в частности. Пермский край довольно неплохо переживает эти времена».

В 2023 году в Прикамье выросло производство мебели и химических продуктов, уменьшилось производство электрооборудования и полиграфических изделийВ 2023 году в Прикамье выросло производство мебели и химических продуктов, уменьшилось производство электрооборудования и полиграфических изделий
В 2023 году в Прикамье выросло производство мебели и химических продуктов, уменьшилось производство электрооборудования и полиграфических изделий
Фото: Пермьстат

По данным института развития Высшей школы экономики, по итогам 2023 года прогнозируется, что экономика страны закончит ростом реального ВВП на уровне 2,6%. «Можно говорить о том, что восстановилась черная металлургия, которая обеспечивает спрос как строительства, так и машиностроения (ограничения против черной металлургии России были введены только со стороны США, Европа не вводила ограничения)», — комментирует руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ Татьяна Букина

Индекс промышленного производства Прикамья вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Рост в регионе выше, чем по стране в целом, — отметила Татьяна Букина. — Лидерами стали предприятия в сфере обрабатывающих производств, рост составил 7,2%».

Общественный эксперт Пермской ТПП, ведущий преподаватель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ Наталья Саранская также считает, что говорить о хроническом кризисе нельзя, поскольку все кризисы в отечественной экономике очень разные и ведут к разным последствиям и решениям. Например, кризис, связанный с COVID-19, ускорил развитие цифровых технологий, маркетплейсов и цифровизации бизнеса, а кризис, который связан с санкциями со стороны западных государств, привел к развитию промышленного блока страны, локализации производств и импортозамещению.

Индексы производства по добыче основных полезных ископаемых остаются примерно те же, резко выросла только добыча металлических рудИндексы производства по добыче основных полезных ископаемых остаются примерно те же, резко выросла только добыча металлических руд
Индексы производства по добыче основных полезных ископаемых остаются примерно те же, резко выросла только добыча металлических руд
Фото: Пермьстат

Председатель пермского регионального отделения «Деловой России», руководитель Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов согласен, что перед экономикой в целом и перед каждым предприятием в частности в последние годы встают серьезные вызовы, но уверен, что это не системный кризис. «Эти вызовы дают возможности для развития отечественного производства, — поясняет Дмитрий Теплов. — Кризисы уравновешиваются дополнительными объемами производства, в том числе импортозамещающей продукции. Открылись колоссальные возможности, на многие позиции очень большой спрос».

Пермский край. Рост инвестиций в экономику

По словам Дмитрия Теплова, в Пермском крае ситуация лучше, чем в регионах, в которых было много иностранных компаний. Как отмечают члены «Деловой России», наблюдается бум в сфере промышленного строительства, нужно много новых производственных площадей. Предприятия чаще, чем в последние годы, покупают земельные участки, заказывают и создают проекты по строительству новых промышленных корпусов.

По индексу промышленного производства в октябре 2023 года Пермский край — в десятке регионов, где это значение выше, чем в среднем по ПФОПо индексу промышленного производства в октябре 2023 года Пермский край — в десятке регионов, где это значение выше, чем в среднем по ПФО
По индексу промышленного производства в октябре 2023 года Пермский край — в десятке регионов, где это значение выше, чем в среднем по ПФО
Фото: Пермьстат

В январе–июне 2023 года на развитие экономики и социальной сферы Пермского края было направлено 167,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал. По данным Пермьстата, по итогам первого полугодия прирост составил 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте по инвестиционной привлекательности обрабатывающие производства, в том числе, конечно, гособоронзаказ. На втором месте находятся добывающие отрасли. На третьем месте по объемам инвестиций производство коммунальных услуг, обеспечение жителей региона электроэнергией, газом, водой, теплом. В лидерах по уровню прироста вложенных средств жилищно-коммунальное хозяйство и строительная отрасль.

Приросту инвестиций в Пермский край способствуют новые возможности государственно-частного партнерства. Регион, по словам Татьяны Букиной, является одним из лидеров Приволжского федерального округа по количеству заключенных инвестиционных контрактов. Среди крупнейших проектов ГЧП: строительство онкологического центра, строительство пяти общеобразовательных школ.

Кроме того, отмечает Татьяна Миролюбова, многие пермские производители сумели перестроить логистику и рынки сбыта с Европы на Азию, а в части поддержки экспорта и логистики государство оказывает поддержку.

Все эксперты заявляют, что один из главных вызовов последнего времени — острый дефицит кадров.

Безработица и доходы

Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, привлекают рабочих высокими зарплатами, но небывалый дефицит кадров сохраняется. В итоге уровень безработицы как отмечают эксперты, достиг практически «исторического минимума». Дефицит кадров сохранится, как считают экономисты, еще 7-10 лет.

По мнению Натальи Саранской, кадровый голод определяется не количеством людей, а их компетенциями по определенным специальностям. «Сегодня большой дефицит рабочих и инженерных специальностей. Но много юристов, экономистов, маркетологов, менеджеров. Именно этот перекос создает на рынке дисбаланс. К сожалению, хочу отметить, что и качество кадров значительно упало. Думаю, в большей степени это связано с отсутствием идеологии со стороны государства. Молодые специалисты не хотят много работать и получать фундаментальные знания, но хотят хорошо зарабатывать», — говорит Наталья Саранская.

По мнению Татьяны Миролюбовой, дефицит кадров будет сохраняться, пока не будет повышена производительность труда. «Именно через рост производительности труда можно обеспечить меньшую потребность в рабочей силе, это главное условие, — отмечает Татьяна Миролюбова. — Это тот фактор, который должен привести, и приведет объективно к снижению дефицита рабочей силы. Конечно, производительность труда сама по себе не вырастет. Для этого нужно техническое перевооружение, качественное изменение оборудования. Для этого требуются инвестиции, но в условиях высокой ставки они становятся малодоступными без мер поддержки».

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Татьяна Букина отмечает, что уровень естественной безработицы, согласно основным положениям экономической теории, составляет 5% (в России сейчас 2,9%). Проблема с кадрами, по словам эксперта, обусловлена, во-первых, демографической структурой рынка, на который выходит поколение в возрасте 25±, а его численность на треть меньше, чем численность поколения 35±.

Во-вторых, люди старшего возраста выходят на пенсию, и их значительно больше, чем тех, кто выходит на рынок труда. Плюс, конечно, те, кто ушел на СВО (мобилизованным, добровольцем, контрактником), это мужчины трудоспособного возраста. Плюс те, кто покинул страну и перестал работать на российский рынок. «Дефицит кадров — очень серьезный вызов российской экономике на ближайшие годы», — подчеркивает Татьяна Букина.

Меры поддержки бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов, комментируя экономические итоги года, отметил: «Есть сферы, демонстрирующие стабильный и даже взрывной рост финансовых показателей, как есть и сферы, испытывающие сильное давление со стороны внешних и внутренних факторов. У всех своя специфика, сложности и факторы, влияющие на стабильность».

Павел Новоселов считает, что на федеральном и региональном уровнях действует достаточное количество мер поддержки для обеспечения социально-экономической стабильности и защиты бизнеса. Среди них: налоговые преференции, мораторий на проверки, финансовые механизмы поддержки в виде субсидирования банков, предоставляющих кредиты предпринимателям, льготные займы, гарантийная поддержка.

В 2023 году обращений предпринимателей по вопросам недостаточности или недоступности мер господдержки в адрес уполномоченного почти не поступало, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Павла Новоселова, поддержка бизнеса в регионе достаточна, хотя предприниматели все же несут серьезную нагрузку в виде неналоговых платежейПо словам Павла Новоселова, поддержка бизнеса в регионе достаточна, хотя предприниматели все же несут серьезную нагрузку в виде неналоговых платежей
По словам Павла Новоселова, поддержка бизнеса в регионе достаточна, хотя предприниматели все же несут серьезную нагрузку в виде неналоговых платежей
Фото: ТГ-канал Бизнес-омбудсмен Пермского края

Несмотря на принятые государством меры поддержки бизнеса, отмечает уполномоченный, предприниматели несут достаточно серьезную фискальную нагрузку в виде неналоговых платежей, которые «рассеяны» по нормативным правовым актам и устанавливаются на всех уровнях власти.

Не все меры поддержки доходят до бизнеса или доступны ему, считает Наталья Саранская. Многие хорошие идеи и инициативы плохо реализуются на практике. Это, например, показал и опыт промышленной ипотеки, недоступной на деле многим компаниям.

«В нашей экономике много денег, и главная задача властей — правильно и быстро спустить эти деньги бизнесу. Здесь важны механизмы распределения денег, но, к сожалению, главным оператором распределения по-прежнему являются банки, а взаимодействие с ними зачастую бывает печальным для бизнеса», — аргументирует эксперт.

Не способствует стабильному развитию и повышение/понижение ключевой ставки. Дмитрий Теплов отмечает, что ее рост охлаждает инвестиционный пыл, а некоторые проекты и замораживает. Льготных программ со ставками от 6% годовых больше нет, ставки в 2023 году были уже от 12% годовых по льготным программам и от 17% годовых по обычным программам.

При этом эксперты сходятся во мнении, что Пермский край представляет собой регион с достаточно устойчивой моделью экономического развития, и по этой причине может быть интересен для крупных инвесторов. Дополнительным аргументом для работы в регионе может стать льготная налоговая программа для нового бизнеса с пониженными ставками по упрощенной системе налогообложения на три года.

Рост цен и закредитованность населения

Центробанк РФ в 2023 году анализировал высокую закредитованность населения страны. За полгода 2023 года количество россиян, имеющих кредиты, увеличилось еще на 2 млн, составив 47 млн чел. Один или более кредитов имеет практически треть населения.

Еще один из трендов, которые выделяет Центральный банк, — рост числа заемщиков, имеющих три кредита и более. На сегодня это порядка 11 млн чел.

Пермский край оказался в середине списка: средний пермяк должен банкам и микрофинансовым организациям 375,3 тыс. рублей. Больше половины «ипотечников» имеют вдобавок к ипотеке хотя бы один потребительский кредит (или кредитную карту). За первые шесть месяцев 2023 года в Пермском крае вдвое выросло количество банкротов — ими были признаны 2929 граждан, что на 48,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. (по данным Федресурса).

По словам Татьяны Букиной, увеличение закредитованности граждан несет риски для всей макроэкономики. «Проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике. Потери банков в результате списания так называемых „токсичных“ кредитов — к снижению их возможности по кредитованию экономики», — комментирует эксперт.

Кроме этого, по словам Татьяны Букиной, закредитованность населения — вызов социальной политике государства. Бессмысленно пытаться доводить денежные доходы гражданина до уровня прожиточного минимума, если они направляются на погашение кредитов. В этой ситуации реальная бедность и социальная напряженность будут только расти.

Цены выросли на всё, и выросли бы еще больше, если бы их не сдерживало государство. На некоторые особо значимые продукты цены даже снизились, по данным Пермьстата. Например, средняя потребительская цена на молоко в 2023 году снижена по сравнению с 2022-м во всех территориях края. По Перми в октябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2022-го, молоко на 4 рубля в среднем стало дешевле. Зато на мясо, рыбу, яйцо, кисломолочную продукцию, овощи и фрукты цены было не остановить.

Цена за килограмм мяса выросла в 2023 году по сравнению с 2022 годом в среднем на 100 рублейЦена за килограмм мяса выросла в 2023 году по сравнению с 2022 годом в среднем на 100 рублей
Цена за килограмм мяса выросла в 2023 году по сравнению с 2022 годом в среднем на 100 рублей
Фото: properm.ru

По сравнению с началом 2022 года стоимость говядины выросла в среднем на 100 рублей за килограмм, рыба стала дороже на 70 рублей за килограмм, цена десятка яиц перевалила за 100 рублей, тогда как в 2022-м в это же время можно было купить десяток за 70 рублей. В среднем на 100 рублей за килограмм подорожал натуральный кофе, и даже макароны, которые, по заветам депутатов, должны «стоить одинаково», в цене выросли в среднем на 10 рублей.

Одной из важных целей Центрального банка является проведение политики таргетирования инфляции, то есть поддержание ее на определенном уровне. Этот уровень определен в 4%, именно такая величина в современном мире считается нормальной. Основной способ воздействия на инфляцию — изменение ключевой ставки, которую за 2023 год ЦБ поднимал пять раз.

«Мы видим, что Центральный банк регулирует процесс инфляции. Поэтому ни про деноминацию, которая связана с сокращением нулей, ни про гиперинфляцию, которая характеризуется ростом цен на 50% и более ежемесячно, продолжительность этого роста должна быть не менее 6 месяцев, конечно, речи не идет», — уверена Татьяна Букина.

Как долго могут расти цены? «У Центробанка есть таргет по инфляции — 4-4,5% годовых к концу 2024 года, — объясняет Татьяна Миролюбова. — И они говорят, что действуют в этом направлении. Если есть цель, наверное, есть надежда на то, что она будет достигнута». ЦБ в преддверии повышения ключевой ставки поднял прогноз по инфляции за 2023 год до 7,7-8%.

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