Так закалялась сталь. Подводим экономические итоги года в Прикамье

По сравнению с началом 2022 года стоимость говядины выросла в среднем на 100 рублей за килограмм, рыба стала дороже на 70 рублей за килограмм, цена десятка яиц перевалила за 100 рублей, тогда как в 2022-м в это же время можно было купить десяток за 70 рублей. В среднем на 100 рублей за килограмм подорожал натуральный кофе, и даже макароны, которые, по заветам депутатов, должны «стоить одинаково», в цене выросли в среднем на 10 рублей.