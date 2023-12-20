Так закалялась сталь. Подводим экономические итоги года в Прикамье

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По данным Пермьстата, спад объемов производства ощутили почти все ключевые отрасли региональной экономики еще в 2022 году. За 2023 год не все отрасли восстановили прежние объемы. Промышленное производство составляет 50% ВРП Прикамья: большая часть приходится на обрабатывающие производства, чуть меньше составляет добыча полезных ископаемых.
Декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова называет последние годы для экономики страны и Пермского края «периодом турбулентности».
«Показатели экономической активности разные, — объяснила Татьяна Миролюбова. — Они не замерли на одном месте, они колеблются. В пандемию упали, после начался постпандемийный рост. Под влиянием санкций снова начались изменения. Но это не кризис».
«Показатели экономической активности разные, — объяснила Татьяна Миролюбова. — Они не замерли на одном месте, они колеблются. В пандемию упали, после начался постпандемийный рост. Под влиянием санкций снова начались изменения. Но это не кризис».
Кроме того, по словам Татьяны Миролюбовой, «турбулентность» неравномерна как в целом по стране, так и по отдельным регионам, и по разным отраслям экономики. Например, развивается машиностроение, металлообработка, а целлюлозно-бумажная промышленность испытывает определенные сложности.
Пермский край, по мнению эксперта, переживает все кризисы достойно. «Потому что наш край — это в какой-то степени уменьшенная модель страны, — объясняет Татьяна Миролюбова. — Зависимость от экспорта нефти, например, характерна и для страны, и для края. Оживление в сфере машиностроения, металлообработки, металлургии характерно как для страны в целом, так и для региона в частности. Пермский край довольно неплохо переживает эти времена».
По данным института развития Высшей школы экономики, по итогам 2023 года прогнозируется, что экономика страны закончит ростом реального ВВП на уровне 2,6%. «Можно говорить о том, что восстановилась черная металлургия, которая обеспечивает спрос как строительства, так и машиностроения (ограничения против черной металлургии России были введены только со стороны США, Европа не вводила ограничения)», — комментирует руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ Татьяна Букина
Индекс промышленного производства Прикамья вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Рост в регионе выше, чем по стране в целом, — отметила Татьяна Букина. — Лидерами стали предприятия в сфере обрабатывающих производств, рост составил 7,2%».
Общественный эксперт Пермской ТПП, ведущий преподаватель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ Наталья Саранская также считает, что говорить о хроническом кризисе нельзя, поскольку все кризисы в отечественной экономике очень разные и ведут к разным последствиям и решениям. Например, кризис, связанный с COVID-19, ускорил развитие цифровых технологий, маркетплейсов и цифровизации бизнеса, а кризис, который связан с санкциями со стороны западных государств, привел к развитию промышленного блока страны, локализации производств и импортозамещению.
Председатель пермского регионального отделения «Деловой России», руководитель Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов согласен, что перед экономикой в целом и перед каждым предприятием в частности в последние годы встают серьезные вызовы, но уверен, что это не системный кризис. «Эти вызовы дают возможности для развития отечественного производства, — поясняет Дмитрий Теплов. — Кризисы уравновешиваются дополнительными объемами производства, в том числе импортозамещающей продукции. Открылись колоссальные возможности, на многие позиции очень большой спрос».
По словам Дмитрия Теплова, в Пермском крае ситуация лучше, чем в регионах, в которых было много иностранных компаний. Как отмечают члены «Деловой России», наблюдается бум в сфере промышленного строительства, нужно много новых производственных площадей. Предприятия чаще, чем в последние годы, покупают земельные участки, заказывают и создают проекты по строительству новых промышленных корпусов.
В январе–июне 2023 года на развитие экономики и социальной сферы Пермского края было направлено 167,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал. По данным Пермьстата, по итогам первого полугодия прирост составил 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте по инвестиционной привлекательности обрабатывающие производства, в том числе, конечно, гособоронзаказ. На втором месте находятся добывающие отрасли. На третьем месте по объемам инвестиций производство коммунальных услуг, обеспечение жителей региона электроэнергией, газом, водой, теплом. В лидерах по уровню прироста вложенных средств жилищно-коммунальное хозяйство и строительная отрасль.
Приросту инвестиций в Пермский край способствуют новые возможности государственно-частного партнерства. Регион, по словам Татьяны Букиной, является одним из лидеров Приволжского федерального округа по количеству заключенных инвестиционных контрактов. Среди крупнейших проектов ГЧП: строительство онкологического центра, строительство пяти общеобразовательных школ.
Кроме того, отмечает Татьяна Миролюбова, многие пермские производители сумели перестроить логистику и рынки сбыта с Европы на Азию, а в части поддержки экспорта и логистики государство оказывает поддержку.
Все эксперты заявляют, что один из главных вызовов последнего времени — острый дефицит кадров.
Предприятия, выполняющие гособоронзаказ, привлекают рабочих высокими зарплатами, но небывалый дефицит кадров сохраняется. В итоге уровень безработицы как отмечают эксперты, достиг практически «исторического минимума». Дефицит кадров сохранится, как считают экономисты, еще 7-10 лет.
По мнению Натальи Саранской, кадровый голод определяется не количеством людей, а их компетенциями по определенным специальностям. «Сегодня большой дефицит рабочих и инженерных специальностей. Но много юристов, экономистов, маркетологов, менеджеров. Именно этот перекос создает на рынке дисбаланс. К сожалению, хочу отметить, что и качество кадров значительно упало. Думаю, в большей степени это связано с отсутствием идеологии со стороны государства. Молодые специалисты не хотят много работать и получать фундаментальные знания, но хотят хорошо зарабатывать», — говорит Наталья Саранская.
По мнению Татьяны Миролюбовой, дефицит кадров будет сохраняться, пока не будет повышена производительность труда. «Именно через рост производительности труда можно обеспечить меньшую потребность в рабочей силе, это главное условие, — отмечает Татьяна Миролюбова. — Это тот фактор, который должен привести, и приведет объективно к снижению дефицита рабочей силы. Конечно, производительность труда сама по себе не вырастет. Для этого нужно техническое перевооружение, качественное изменение оборудования. Для этого требуются инвестиции, но в условиях высокой ставки они становятся малодоступными без мер поддержки».
Татьяна Букина отмечает, что уровень естественной безработицы, согласно основным положениям экономической теории, составляет 5% (в России сейчас 2,9%). Проблема с кадрами, по словам эксперта, обусловлена, во-первых, демографической структурой рынка, на который выходит поколение в возрасте 25±, а его численность на треть меньше, чем численность поколения 35±.
Во-вторых, люди старшего возраста выходят на пенсию, и их значительно больше, чем тех, кто выходит на рынок труда. Плюс, конечно, те, кто ушел на СВО (мобилизованным, добровольцем, контрактником), это мужчины трудоспособного возраста. Плюс те, кто покинул страну и перестал работать на российский рынок. «Дефицит кадров — очень серьезный вызов российской экономике на ближайшие годы», — подчеркивает Татьяна Букина.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов, комментируя экономические итоги года, отметил: «Есть сферы, демонстрирующие стабильный и даже взрывной рост финансовых показателей, как есть и сферы, испытывающие сильное давление со стороны внешних и внутренних факторов. У всех своя специфика, сложности и факторы, влияющие на стабильность».
Павел Новоселов считает, что на федеральном и региональном уровнях действует достаточное количество мер поддержки для обеспечения социально-экономической стабильности и защиты бизнеса. Среди них: налоговые преференции, мораторий на проверки, финансовые механизмы поддержки в виде субсидирования банков, предоставляющих кредиты предпринимателям, льготные займы, гарантийная поддержка.
В 2023 году обращений предпринимателей по вопросам недостаточности или недоступности мер господдержки в адрес уполномоченного почти не поступало, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на принятые государством меры поддержки бизнеса, отмечает уполномоченный, предприниматели несут достаточно серьезную фискальную нагрузку в виде неналоговых платежей, которые «рассеяны» по нормативным правовым актам и устанавливаются на всех уровнях власти.
Не все меры поддержки доходят до бизнеса или доступны ему, считает Наталья Саранская. Многие хорошие идеи и инициативы плохо реализуются на практике. Это, например, показал и опыт промышленной ипотеки, недоступной на деле многим компаниям.
«В нашей экономике много денег, и главная задача властей — правильно и быстро спустить эти деньги бизнесу. Здесь важны механизмы распределения денег, но, к сожалению, главным оператором распределения по-прежнему являются банки, а взаимодействие с ними зачастую бывает печальным для бизнеса», — аргументирует эксперт.
Не способствует стабильному развитию и повышение/понижение ключевой ставки. Дмитрий Теплов отмечает, что ее рост охлаждает инвестиционный пыл, а некоторые проекты и замораживает. Льготных программ со ставками от 6% годовых больше нет, ставки в 2023 году были уже от 12% годовых по льготным программам и от 17% годовых по обычным программам.
При этом эксперты сходятся во мнении, что Пермский край представляет собой регион с достаточно устойчивой моделью экономического развития, и по этой причине может быть интересен для крупных инвесторов. Дополнительным аргументом для работы в регионе может стать льготная налоговая программа для нового бизнеса с пониженными ставками по упрощенной системе налогообложения на три года.
Центробанк РФ в 2023 году анализировал высокую закредитованность населения страны. За полгода 2023 года количество россиян, имеющих кредиты, увеличилось еще на 2 млн, составив 47 млн чел. Один или более кредитов имеет практически треть населения.
Еще один из трендов, которые выделяет Центральный банк, — рост числа заемщиков, имеющих три кредита и более. На сегодня это порядка 11 млн чел.
Пермский край оказался в середине списка: средний пермяк должен банкам и микрофинансовым организациям 375,3 тыс. рублей. Больше половины «ипотечников» имеют вдобавок к ипотеке хотя бы один потребительский кредит (или кредитную карту). За первые шесть месяцев 2023 года в Пермском крае вдвое выросло количество банкротов — ими были признаны 2929 граждан, что на 48,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. (по данным Федресурса).
По словам Татьяны Букиной, увеличение закредитованности граждан несет риски для всей макроэкономики. «Проблемы граждан с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике. Потери банков в результате списания так называемых „токсичных“ кредитов — к снижению их возможности по кредитованию экономики», — комментирует эксперт.
Кроме этого, по словам Татьяны Букиной, закредитованность населения — вызов социальной политике государства. Бессмысленно пытаться доводить денежные доходы гражданина до уровня прожиточного минимума, если они направляются на погашение кредитов. В этой ситуации реальная бедность и социальная напряженность будут только расти.
Цены выросли на всё, и выросли бы еще больше, если бы их не сдерживало государство. На некоторые особо значимые продукты цены даже снизились, по данным Пермьстата. Например, средняя потребительская цена на молоко в 2023 году снижена по сравнению с 2022-м во всех территориях края. По Перми в октябре 2023 года, по сравнению с октябрем 2022-го, молоко на 4 рубля в среднем стало дешевле. Зато на мясо, рыбу, яйцо, кисломолочную продукцию, овощи и фрукты цены было не остановить.
По сравнению с началом 2022 года стоимость говядины выросла в среднем на 100 рублей за килограмм, рыба стала дороже на 70 рублей за килограмм, цена десятка яиц перевалила за 100 рублей, тогда как в 2022-м в это же время можно было купить десяток за 70 рублей. В среднем на 100 рублей за килограмм подорожал натуральный кофе, и даже макароны, которые, по заветам депутатов, должны «стоить одинаково», в цене выросли в среднем на 10 рублей.
Одной из важных целей Центрального банка является проведение политики таргетирования инфляции, то есть поддержание ее на определенном уровне. Этот уровень определен в 4%, именно такая величина в современном мире считается нормальной. Основной способ воздействия на инфляцию — изменение ключевой ставки, которую за 2023 год ЦБ поднимал пять раз.
«Мы видим, что Центральный банк регулирует процесс инфляции. Поэтому ни про деноминацию, которая связана с сокращением нулей, ни про гиперинфляцию, которая характеризуется ростом цен на 50% и более ежемесячно, продолжительность этого роста должна быть не менее 6 месяцев, конечно, речи не идет», — уверена Татьяна Букина.
Как долго могут расти цены? «У Центробанка есть таргет по инфляции — 4-4,5% годовых к концу 2024 года, — объясняет Татьяна Миролюбова. — И они говорят, что действуют в этом направлении. Если есть цель, наверное, есть надежда на то, что она будет достигнута». ЦБ в преддверии повышения ключевой ставки поднял прогноз по инфляции за 2023 год до 7,7-8%.