Технологии водородной энергетики внедряют на Сахалине по инициативе Валерия Лимаренко

Сахалинская область входит в пилотный проект по развитию водородной энергетики в России и федеральный проект «Чистая энергетика», который реализуют по поручению президента Владимира Путина. Правительство островного региона и МФТИ при поддержке Минпромторга, Минобрнауки, Минэнерго, Минвостокразвития и МЧС России создает в Южно-Сахалинске Центр инжиниринга с опытным полигоном. В течение двух лет должен завершиться эксперимент по достижению углеродной нейтральности. Главная его идея — чистый воздух и возобновляемая энергия, позволяющая давать дополнительные доходы в бюджет области. Работа по созданию инфраструктуры, работающей на водороде, является логическим продолжением эксперимента. Также принято решение создать рабочую группу специалистов, которая станет связующим звеном в запуске модулей на Сахалине. В нее войдут московские и сахалинские ученые, студенты «Школы инженеров», специалисты по водородной энергетике и конструкторы, создавшие установки. Запуск первых модулей и ввод их в эксплуатацию намечен уже на июнь 2024 года.