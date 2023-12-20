Украли? В Горнозаводске пропала главная городская елка

В Горнозаводске исчезла главная городская елка. Ее установили 18 декабря, но к вечеру дерево уже исчезло. Местные жители написали в социальных сетях, что елку якобы украли. При этом некоторые комментаторы посчитали, что ее просто собираются заменить после жалоб людей.