properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Украли? В Горнозаводске пропала главная городская елка

Украли? В Горнозаводске пропала главная городская елка

20 декабря 2023, 05:39
Фото: fusionbrain.ai
Дерево исчезло спустя несколько часов после установки.

В Горнозаводске исчезла главная городская елка. Ее установили 18 декабря, но к вечеру дерево уже исчезло. Местные жители написали в социальных сетях, что елку якобы украли. При этом некоторые комментаторы посчитали, что ее просто собираются заменить после жалоб людей.

Старое деревоСтарое дерево
Старое дерево
Фото: vk.com/gornaz_p / Марина Абударова

В пресс-службе администрации Горнозаводского округа пояснили Properm.ru, что дерево решили заменить, но не сообщили причину. Новая ель уже установлена. Судя по отзывам местных жителей, новое дерево понравилось им в разы больше.

Новое деревоНовое дерево
Новое дерево
Фото: vk.com/novostigornaz
Читайте также:
Патрули усиленно охраняют пермские леса от желающих спилить ель к Новому годуСоликамск отменил традиционное празднование Нового года вслед за ПермьюЖители четырех городов Прикамья смогут сдать новогодние ели на переработку
#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год
Подпишитесь
Так закалялась сталь. Подводим экономические итоги года в Прикамье
Сегодня, 02:00
В Перми простятся с хирургом-стоматологом с 40-летним стажем Татьяной Ишимовой
Сегодня, 07:13
В Перми отменили аукцион на строительство спортивной арены на 10 тысяч человек
Сегодня, 07:11
В Перми открылась резиденция Деда Мороза на «Даче Синакевича»
Сегодня, 03:59
В пермском аэропорту построят семиэтажную вышку командно-диспетчерского пункта
Сегодня, 04:40
Пермский край накроет теплый фронт. Какой погоды ждать пермякам
Сегодня, 03:36