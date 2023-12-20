В Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог

За этот год департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и Деловой совет по сотрудничеству с Индией провели десятки бизнес-мероприятий, направленных на укрепление партнерства и развитие межрегиональных связей. Сергей Черемин отметил, что Москва планирует принять участие в новой бизнес-миссии в январе 2024 года, а также в важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где представит свои передовые достижения за последнее десятилетие.