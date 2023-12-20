В Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог

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Форум организовали департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Индийский бизнес-альянс (IBA), Деловой совет по сотрудничеству с Индией и Фонд Росконгресс.
“Росбалт» пишет, что одним из главных событий форума стало пленарное заседание «Развитие двустороннего торгового и инвестиционного взаимодействия: перспективы сотрудничества Индии и России». На специализированных секциях «Создание синергии: управление транспортом, логистика и интеграция электронной коммерции», «Инновационный рост: взаимодействие фармацевтики, ИТ и новых технологий», «Расширение возможностей экономических ландшафтов: перспективы развития банковского финансирования и предприятий малого и среднего бизнеса» состоялись оживленные дискуссии.
В своем выступлении на пленарном заседании министр правительства Москвы, руководитель московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин отметил, что Индия — одна из самых быстроразвивающихся стран (рост ВВП превышает 7%), вошедшая в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Индия, с тех пор как обрела независимость, является надежным стратегическим партнером Российской Федерации в различных отраслях, включая энергетику, машиностроение, оборонные отрасли и высокие технологии.
За этот год департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и Деловой совет по сотрудничеству с Индией провели десятки бизнес-мероприятий, направленных на укрепление партнерства и развитие межрегиональных связей. Сергей Черемин отметил, что Москва планирует принять участие в новой бизнес-миссии в январе 2024 года, а также в важнейшем азиатском форуме Smart Nation Expo в Дели, где представит свои передовые достижения за последнее десятилетие.
Участники дискуссии дали высокую оценку роли IBA в развитии деловых связей между индийскими и российскими предпринимательскими сообществами с целью продвижения интересов индийского бизнеса в Российской Федерации. Работа альянса обеспечила подписание большого количества меморандумов о взаимопонимании с торговыми палатами и коммерческими ассоциациями, что способствует укреплению внешнеэкономических связей между двумя государствами.