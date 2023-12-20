В Перми открылась резиденция Деда Мороза на «Даче Синакевича»

В Перми открылась обновленная «Дача Синакевича» на улице Танцорова, 24 — ее занял Дед Мороз. Объект начал работу после реставрации, которая началась еще в ноябре 2021 года. Дача состоит из дома и флигеля. Она была построена в конце XIX века для чиновника и общественного деятеля Александра Синакевича — там он жил вместе с семьей.