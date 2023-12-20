В Перми открылась резиденция Деда Мороза на «Даче Синакевича»

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В Перми открылась обновленная «Дача Синакевича» на улице Танцорова, 24 — ее занял Дед Мороз. Объект начал работу после реставрации, которая началась еще в ноябре 2021 года. Дача состоит из дома и флигеля. Она была построена в конце XIX века для чиновника и общественного деятеля Александра Синакевича — там он жил вместе с семьей.
Зимой на даче будет расположена резиденция Деда Мороза — она уже начала работу, заявили в пресс-службе мэрии Перми. Рядом с дачей будет жить олень, с которым смогут сфотографироваться посетители. Конечно, не бесплатно.
При этом пермяки пишут в социальных сетях, что им вручили просроченные конфеты во время визита в резиденцию. В пресс-службе мэрии Перми пояснили, что проведут проверку.
Летом дачу планируется использовать для размещения там творческих мастерских.