properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Перми отменили аукцион на строительство спортивной арены на 10 тысяч человек

В Перми отменили аукцион на строительство спортивной арены на 10 тысяч человек

20 декабря 2023, 07:11
Фото: ФРПК
Дата объявления нового аукциона еще неизвестна.

Отменен аукцион на поиск компании, которая будет строить многофункциональную спортивную арену в краевой столице. Аукцион был размещен 6 декабря, 19 декабря было подписано решение об отмене закупки. В документе не указаны причины.

Оказалось, что решение связано с изменением ключевой ставки. 15 декабря Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. В Фонде развития Пермского края отметили, что сейчас нужно пересмотреть финансовую модель проекта и согласовать возможные изменения с концессионером. После прохождения этих процедур закупку должны объявить повторно, передает «КоммерсантЪ-Прикамье».

В техническом задании было сказано, что объект должны достроить в мае 2027 года. Максимальная стоимость работ — 19,4 млрд рублей. Это уже не первый аукцион на реализацию объекта. В прошлый раз была объявлена закупка на выполнение работ за 17 млрд рублей, но он завершился без заявок.

Читайте также:
Власти Перми хотят избавиться от аварийного путепровода возле речного вокзалаСпециалисты выявили недочеты нового бассейна в микрорайоне Вышка-2Получено разрешение на ввод в эксплуатацию спорткомплекса в Дзержинском районе
#Спорт#Недвижимость#Никогданибудь#Пермь
Подпишитесь
Так закалялась сталь. Подводим экономические итоги года в Прикамье
Сегодня, 02:00
В Перми простятся с хирургом-стоматологом с 40-летним стажем Татьяной Ишимовой
Сегодня, 07:13
В Перми открылась резиденция Деда Мороза на «Даче Синакевича»
Сегодня, 03:59
В пермском аэропорту построят семиэтажную вышку командно-диспетчерского пункта
Сегодня, 04:40
Пермский край накроет теплый фронт. Какой погоды ждать пермякам
Сегодня, 03:36