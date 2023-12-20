В Перми отменили аукцион на строительство спортивной арены на 10 тысяч человек

В техническом задании было сказано, что объект должны достроить в мае 2027 года. Максимальная стоимость работ — 19,4 млрд рублей. Это уже не первый аукцион на реализацию объекта. В прошлый раз была объявлена закупка на выполнение работ за 17 млрд рублей, но он завершился без заявок.