В Перми отменили аукцион на строительство спортивной арены на 10 тысяч человек

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Отменен аукцион на поиск компании, которая будет строить многофункциональную спортивную арену в краевой столице. Аукцион был размещен 6 декабря, 19 декабря было подписано решение об отмене закупки. В документе не указаны причины.
Оказалось, что решение связано с изменением ключевой ставки. 15 декабря Банк России повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых. В Фонде развития Пермского края отметили, что сейчас нужно пересмотреть финансовую модель проекта и согласовать возможные изменения с концессионером. После прохождения этих процедур закупку должны объявить повторно, передает «КоммерсантЪ-Прикамье».
В техническом задании было сказано, что объект должны достроить в мае 2027 года. Максимальная стоимость работ — 19,4 млрд рублей. Это уже не первый аукцион на реализацию объекта. В прошлый раз была объявлена закупка на выполнение работ за 17 млрд рублей, но он завершился без заявок.