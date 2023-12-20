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В Перми простятся с хирургом-стоматологом с 40-летним стажем Татьяной Ишимовой

В Перми простятся с хирургом-стоматологом с 40-летним стажем Татьяной Ишимовой

20 декабря 2023, 07:13
Фото: 1MI / Пермская краевая клиническая стоматологическая поликлиника
Прощание состоится 20 декабря.

В Перми на 63-м году жизни скончалась хирург-стоматолог Татьяна Ишимова. Ее стаж работы составлял 40 лет. Прощание с врачом состоится сегодня, 20 декабря, сообщает Пермская краевая медицинская библиотека.

Медик ушла из жизни 15 декабря. Татьяна Владиславовна работала в Пермской краевой клинической стоматологической поликлинике и была частью врачебной династии Ишимовых. Отпевание состоится 20 декабря в 13.00 в Соборе Петра и Павла по адресу ул. Советская, 1/1.

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#Врачи#Стоматология#Некролог
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