В Перми простятся с хирургом-стоматологом с 40-летним стажем Татьяной Ишимовой

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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В Перми на 63-м году жизни скончалась хирург-стоматолог Татьяна Ишимова. Ее стаж работы составлял 40 лет. Прощание с врачом состоится сегодня, 20 декабря, сообщает Пермская краевая медицинская библиотека.
Медик ушла из жизни 15 декабря. Татьяна Владиславовна работала в Пермской краевой клинической стоматологической поликлинике и была частью врачебной династии Ишимовых. Отпевание состоится 20 декабря в 13.00 в Соборе Петра и Павла по адресу ул. Советская, 1/1.