В Перми простятся с хирургом-стоматологом с 40-летним стажем Татьяной Ишимовой

Медик ушла из жизни 15 декабря. Татьяна Владиславовна работала в Пермской краевой клинической стоматологической поликлинике и была частью врачебной династии Ишимовых. Отпевание состоится 20 декабря в 13.00 в Соборе Петра и Павла по адресу ул. Советская, 1/1.