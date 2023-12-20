В пермском аэропорту построят семиэтажную вышку командно-диспетчерского пункта

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В пермском аэропорту построят новый командно-диспетчерский пункт. Общая площадь семиэтажного объекта — 1,5 тыс. кв м. В пункте появятся рабочие места для сотрудников, которые обеспечивают полеты гражданской авиации, для технического персонала и сотрудников иных служб, сказано на сайте Главгосэкспертизы. На реализацию объекта уже выдано положительное заключение.
При реализации нового пункта должны демонтировать здание КПП, оградить территорию и перенести существующие инженерные сети. Нынешний диспетчерский пункт был построен еще в 1967 году
В рамках реконструкции аэропорта также планируется обновление взлетно-посадочной полосы (ВВП) и другие работы. После их завершения «Большое Савино» сможет принимать дальнемагистральные самолеты, тяжелые грузовые самолеты, а также вертолеты Ми-8.
Проблема в том, что реконструкция ВВП вновь сорвалась. Работы выполнял подрядчик АО «Стройтрансгаз». Сейчас с него требуют почти 500 млн рублей.