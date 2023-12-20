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Проект вышки в аэропорту «Большое Савино» прошел государственную экспертизу

В пермском аэропорту построят семиэтажную вышку командно-диспетчерского пункта

20 декабря 2023, 04:40
Фото: properm.ru

Проект вышки в аэропорту «Большое Савино» прошел государственную экспертизу

Сроки реализация объекта пока неизвестны.

В пермском аэропорту построят новый командно-диспетчерский пункт. Общая площадь семиэтажного объекта — 1,5 тыс. кв м. В пункте появятся рабочие места для сотрудников, которые обеспечивают полеты гражданской авиации, для технического персонала и сотрудников иных служб, сказано на сайте Главгосэкспертизы. На реализацию объекта уже выдано положительное заключение.

При реализации нового пункта должны демонтировать здание КПП, оградить территорию и перенести существующие инженерные сети. Нынешний диспетчерский пункт был построен еще в 1967 году

В рамках реконструкции аэропорта также планируется обновление взлетно-посадочной полосы (ВВП) и другие работы. После их завершения «Большое Савино» сможет принимать дальнемагистральные самолеты, тяжелые грузовые самолеты, а также вертолеты Ми-8.

Проблема в том, что реконструкция ВВП вновь сорвалась. Работы выполнял подрядчик АО «Стройтрансгаз». Сейчас с него требуют почти 500 млн рублей.

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#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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