В пермском аэропорту построят семиэтажную вышку командно-диспетчерского пункта

В пермском аэропорту построят новый командно-диспетчерский пункт. Общая площадь семиэтажного объекта — 1,5 тыс. кв м. В пункте появятся рабочие места для сотрудников, которые обеспечивают полеты гражданской авиации, для технического персонала и сотрудников иных служб, сказано на сайте Главгосэкспертизы. На реализацию объекта уже выдано положительное заключение.