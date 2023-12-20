В Пермском крае на трассе столкнулись две легковушки. Погибла пенсионерка

В Пермском крае утром 19 декабря произошло смертельное ДТП на дороге Нытва — Кудымкар. По данным пресс-службы краевой ГИБДД, на 17 км трассы мужчина 1947 года рождения, который управлял автомобилем «ВАЗ» выехал на обочину.