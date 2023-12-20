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В Пермском крае на трассе столкнулись две легковушки. Погибла пенсионерка

В Пермском крае на трассе столкнулись две легковушки. Погибла пенсионерка

20 декабря 2023, 05:12
Фото: 1MI
Водитель «ВАЗ» сейчас находится в больнице.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае утром 19 декабря произошло смертельное ДТП на дороге Нытва — Кудымкар. По данным пресс-службы краевой ГИБДД, на 17 км трассы мужчина 1947 года рождения, который управлял автомобилем «ВАЗ» выехал на обочину.

После этого машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с LADA Vesta. Вторым транспортным средством управлял мужчина 1963 года рождения.

Водителю LADA госпитализация не понадобилась, в больницу отправили водителя «ВАЗ». Пассажирка 75-летняя пассажирка «ВАЗ» скончалась в медучреждении. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.

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#Дтп#Пермь#Авария
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