В Пермском крае на трассе столкнулись две легковушки. Погибла пенсионерка

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Updated Сегодня, 05:14
В Пермском крае утром 19 декабря произошло смертельное ДТП на дороге Нытва — Кудымкар. По данным пресс-службы краевой ГИБДД, на 17 км трассы мужчина 1947 года рождения, который управлял автомобилем «ВАЗ» выехал на обочину.
После этого машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с LADA Vesta. Вторым транспортным средством управлял мужчина 1963 года рождения.
Водителю LADA госпитализация не понадобилась, в больницу отправили водителя «ВАЗ». Пассажирка 75-летняя пассажирка «ВАЗ» скончалась в медучреждении. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства ДТП.