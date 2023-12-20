В Пермском крае случилось обрушение при строительстве логистического центра Ozon

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В Култаево случилось ЧП при строительстве логистического центра Ozon — оно произошло во время работ по заливке монолита здания. В краевой инспекции строительного надзора пояснили, что застройщик готовит извещение об аварийной ситуации.
В пресс-службе Ozon пояснили, что никто серьезно не пострадал. Один из рабочих обратился за медпомощью, у мужчины диагностировали ушиб. Инцидент не должен повлиять на сроки реализации объекта, передает полицию компании «КоммерсантЪ-Прикамье».