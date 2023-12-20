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В Пермском крае случилось обрушение при строительстве логистического центра Ozon

В Пермском крае случилось обрушение при строительстве логистического центра Ozon

20 декабря 2023, 02:58
Фото: chp_59_perm
Причины инцидента пока неизвестны.

В Култаево случилось ЧП при строительстве логистического центра Ozon — оно произошло во время работ по заливке монолита здания. В краевой инспекции строительного надзора пояснили, что застройщик готовит извещение об аварийной ситуации.

В пресс-службе Ozon пояснили, что никто серьезно не пострадал. Один из рабочих обратился за медпомощью, у мужчины диагностировали ушиб. Инцидент не должен повлиять на сроки реализации объекта, передает полицию компании «КоммерсантЪ-Прикамье».

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#Недвижимость#Видео#Пермь#Чп#Строительство
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