В ПЗСП подтвердили переезд арендаторов Китайского рынка в другой район

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В группе компаний «ПЗСП» прокомментировали освобождение территории Китайского рынка на Кронштадтской, 39. Арендаторы должны освободить площадку в Дзержинском районе Перми к 1 января 2024 года, подтвердили в пресс-службе застройщика корреспонденту Properm.ru. После этого начнутся подготовительные работы.
Сейчас идет процедура согласования присоединения участка к улично-дорожной сети, а разрешение на строительство пока не получено. В ПЗСП ранее сообщали о готовности заключить с властями соглашения о развитии социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети.
Участок под Китайским рынком был выкуплен группой компаний «ПЗСП». Застройщик планирует разместить здесь шесть многоквартирных жилых домов переменной этажности общей площадью более 40 тыс. кв. м. На этой неделе Properm.ru стало известно, что Китайский рынок переезжает в микрорайон Заоостровка — на Пожарную, 18.