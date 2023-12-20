properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В ПЗСП подтвердили переезд Китайского рынка в Заостровку

В ПЗСП подтвердили переезд арендаторов Китайского рынка в другой район

20 декабря 2023, 14:16
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

В ПЗСП подтвердили переезд Китайского рынка в Заостровку

Застройщик пока не получил разрешение на строительство жилого комплекса.

В группе компаний «ПЗСП» прокомментировали освобождение территории Китайского рынка на Кронштадтской, 39. Арендаторы должны освободить площадку в Дзержинском районе Перми к 1 января 2024 года, подтвердили в пресс-службе застройщика корреспонденту Properm.ru. После этого начнутся подготовительные работы.

Сейчас идет процедура согласования присоединения участка к улично-дорожной сети, а разрешение на строительство пока не получено. В ПЗСП ранее сообщали о готовности заключить с властями соглашения о развитии социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети.

Участок под Китайским рынком был выкуплен группой компаний «ПЗСП». Застройщик планирует разместить здесь шесть многоквартирных жилых домов переменной этажности общей площадью более 40 тыс. кв. м. На этой неделе Properm.ru стало известно, что Китайский рынок переезжает в микрорайон Заоостровка — на Пожарную, 18.

Стало известно, когда Китайский рынок переедет в Заостровку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Перми отменили аукцион на строительство спортивной арены на 10 тысяч человекВ Пермском крае случилось обрушение при строительстве логистического центра Ozon
#Недвижимость#Пермь#ПЗСП#Китайский рынок
Подпишитесь
Губернатор рассказал, на каком этапе находится строительство зоопарка в Перми
Сегодня, 13:14
На каждого безработного в Пермском крае приходится не менее шести вакансий
Сегодня, 10:56
Мошенники пишут пермякам от имени начальника городского дептранса Анатолия Путина
Сегодня, 10:28
«Я выберу мост». Глава Прикамья рассказал о судьбе новой сцены оперного театра
Сегодня, 09:26
Пермякам разрешили проголосовать дистанционно на президентских выборах
Сегодня, 11:00