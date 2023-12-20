В Сахалинской области утилизировали 27 затонувших кораблей в 2023 году

«В Северо-Курильске выдана лицензия на открытие пункта приема и переработки цветных и черных металлов. Ранее его здесь не было, что осложняло работу подрядчику. В следующем году работы на острове продолжатся, открытие такого пункта значительно упростит процесс утилизации. Кроме того, воспользоваться пунктом приема могут не только предприятия, но и граждане», — прокомментировал мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.