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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о судьбе новой сцены оперного театра

«Я выберу мост». Глава Прикамья рассказал о судьбе новой сцены оперного театра

20 декабря 2023, 09:26
Фото: properm.ru

Глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о судьбе новой сцены оперного театра

Объект является очень затратным, сейчас денег на его реализацию нет.

В Перми в ближайшее время не начнется строительство новой сцены театра оперы и балета. По словам главы региона Дмитрия Махонина, на реализацию объекта требуется «огромная сумма денег, сейчас этих средств нет»: «И если выбирать между строительством третьего моста через Каму и новым театром, я выберу мост», — приводит слова губернатора «КП-Пермь».

В октябре 2022 года Дмитрий Махонин уже заявлял, что бюджет не бесконечный, поэтому потребуется отодвигать некоторые крупные проекты. При этом проектирование сцены необходимо завершить, так как на эти цели деньги уже выделены. По словам губернатора, старая сцена тоже неплохая.

Сроки реализации новой сцены несколько раз переносились. Были даже планы реализовать проект к 300-летию Перми. Сейчас точные сроки строительства сцены неизвестны.

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#Никогданибудь#Пермь#Театр оперы и балета#Пермь 300
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