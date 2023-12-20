«Я выберу мост». Глава Прикамья рассказал о судьбе новой сцены оперного театра

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Перми в ближайшее время не начнется строительство новой сцены театра оперы и балета. По словам главы региона Дмитрия Махонина, на реализацию объекта требуется «огромная сумма денег, сейчас этих средств нет»: «И если выбирать между строительством третьего моста через Каму и новым театром, я выберу мост», — приводит слова губернатора «КП-Пермь».
В октябре 2022 года Дмитрий Махонин уже заявлял, что бюджет не бесконечный, поэтому потребуется отодвигать некоторые крупные проекты. При этом проектирование сцены необходимо завершить, так как на эти цели деньги уже выделены. По словам губернатора, старая сцена тоже неплохая.
Сроки реализации новой сцены несколько раз переносились. Были даже планы реализовать проект к 300-летию Перми. Сейчас точные сроки строительства сцены неизвестны.