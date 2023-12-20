«Я выберу мост». Глава Прикамья рассказал о судьбе новой сцены оперного театра

В Перми в ближайшее время не начнется строительство новой сцены театра оперы и балета. По словам главы региона Дмитрия Махонина, на реализацию объекта требуется «огромная сумма денег, сейчас этих средств нет»: «И если выбирать между строительством третьего моста через Каму и новым театром, я выберу мост», — приводит слова губернатора «КП-Пермь».