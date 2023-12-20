Житель Добрянского округа был убит на СВО

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Во время СВО был убит житель Добрянского городского округа Вадим Васильев. Мужчина погиб 19 октября текущего года, В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что проинформируют о времени и месте прощания дополнительно. Возраст и обстоятельства гибели мужчины не указаны.
СВО началась 24 февраля прошлого года, сроки ее завершения неизвестны. О погибших во время боевых действий сообщают администрации округов, районов или учебных заведений, а также их родственники.