Житель Добрянского округа был убит на СВО

Во время СВО был убит житель Добрянского городского округа Вадим Васильев. Мужчина погиб 19 октября текущего года, В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что проинформируют о времени и месте прощания дополнительно. Возраст и обстоятельства гибели мужчины не указаны.