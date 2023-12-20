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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

В Добрянском округе простятся с погибшим на СВО военнослужащим

Житель Добрянского округа был убит на СВО

20 декабря 2023, 12:35
Фото: 1MI

В Добрянском округе простятся с погибшим на СВО военнослужащим

Обстоятельства гибели мужчины чиновниками не уточняются.

Во время СВО был убит житель Добрянского городского округа Вадим Васильев. Мужчина погиб 19 октября текущего года, В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что проинформируют о времени и месте прощания дополнительно. Возраст и обстоятельства гибели мужчины не указаны.

СВО началась 24 февраля прошлого года, сроки ее завершения неизвестны. О погибших во время боевых действий сообщают администрации округов, районов или учебных заведений, а также их родственники.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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