Житель Пермского края заплатит 100 тысяч рублей за избиение полицейского

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд установил, что в июле 2023 года пермяк отказался предъявить документы полицейским, которые хотели проверить его машину на законную принадлежность. Действия происходили на автомобильной парковке. Нарушитель не счел нужным выполнить требование правоохранителей, после чего нанес удар одному из сотрудников.