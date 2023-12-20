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Житель Пермского края заплатит 100 тысяч рублей за избиение полицейского

Житель Пермского края заплатит 100 тысяч рублей за избиение полицейского

20 декабря 2023, 06:16
Фото: Midjourney
Мужчина не предъявил документы и избил сотрудника полиции.

Жителя Перми оштрафовали на 100 тыс. рублей за то, что он ударил сотрудника полиции. Такое решение вынес Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд установил, что в июле 2023 года пермяк отказался предъявить документы полицейским, которые хотели проверить его машину на законную принадлежность. Действия происходили на автомобильной парковке. Нарушитель не счел нужным выполнить требование правоохранителей, после чего нанес удар одному из сотрудников.

В ходе следствия нарушитель раскаялся и принес извинения пострадавшему. Однако это не спасло его от штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее сообщалось, что по этой же статье — ч. 1 ст. 318 УК РФ — соликамец понес наказание в виде четырех лет колонии строгого режима. Он ударил полицейского в живот. Виновник счел приговор слишком суровым и подал апелляцию. Вышестоящий суд признал вынесенный приговор законным и обоснованным.

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