Арестованный по делу о госизмене фотограф из Перми написал письмо друзьям

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Арестованный по делу о государственной измене пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов написал письмо своим родным и друзьям. Содержание послания кратко передал пермский блогер Иван Козлов в своем Telegram-канале. «Если коротко — говорит, сидит ровно, есть библиотека с кучей книг, планирует заняться в застенках литературным творчеством и передаёт всем, что главное — это не быть скучными», — пишет Козлов.
По словам Козлова, для фотографа нашли адвоката и открыли сбор на оплату его услуг. Обстоятельства дела и детали обвинения в отношении Скворцова до сих пор не известны. Следователи не реагирует на запросы адвоката, говорит блогер.
В начале декабря Лефортовский районный суд арестовал Григория Скворцова по делу о госизмене. 29 ноября он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, однако исчез и несколько дней не выходил на связь с близкими, писала «Медиазона» (иноагент).