Арестованный по делу о госизмене фотограф из Перми написал письмо друзьям

Арестованный по делу о государственной измене пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов написал письмо своим родным и друзьям. Содержание послания кратко передал пермский блогер Иван Козлов в своем Telegram-канале. «Если коротко — говорит, сидит ровно, есть библиотека с кучей книг, планирует заняться в застенках литературным творчеством и передаёт всем, что главное — это не быть скучными», — пишет Козлов.