properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Пермский фотограф, арестованный по делу о госизмене, связался с друзьями

Арестованный по делу о госизмене фотограф из Перми написал письмо друзьям

21 декабря 2023, 03:34
Фото: страница Григория Скворцова в социальных сетях

Пермский фотограф, арестованный по делу о госизмене, связался с друзьями

Подробности дела до сих пор не известны, говорят друзья пермяка.

Арестованный по делу о государственной измене пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов написал письмо своим родным и друзьям. Содержание послания кратко передал пермский блогер Иван Козлов в своем Telegram-канале. «Если коротко — говорит, сидит ровно, есть библиотека с кучей книг, планирует заняться в застенках литературным творчеством и передаёт всем, что главное — это не быть скучными», — пишет Козлов.

По словам Козлова, для фотографа нашли адвоката и открыли сбор на оплату его услуг. Обстоятельства дела и детали обвинения в отношении Скворцова до сих пор не известны. Следователи не реагирует на запросы адвоката, говорит блогер.

В начале декабря Лефортовский районный суд арестовал Григория Скворцова по делу о госизмене. 29 ноября он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, однако исчез и несколько дней не выходил на связь с близкими, писала «Медиазона» (иноагент).

Пермского фотографа арестовали по делу о госизмене
Узнать подробнее
#Общество#Пермь#Арест#Госизмена
Подпишитесь
«Парма» впервые в истории победила ЦСКА на домашнем паркете
Сегодня, 02:22
Окончено строительство Пермской краевой инфекционной больницы
Сегодня, 02:59
Wildberries вложит в строительство логистического центра в Пермском районе 8,5 млрд
Сегодня, 04:50
«Человек немного перегорел». Губернатор прокомментировал угрозы мэра Соликамска
Вчера, 15:00
В ПЗСП подтвердили переезд арендаторов Китайского рынка в другой район
Вчера, 14:16