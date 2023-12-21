Бизнес-мероприятия для HR-директоров от ВСК — лучший событийный проект 2023 года

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Инициатива ВСК отмечена в номинации «Событийный проект года» в категории «Бизнес и сервис: HR».
На протяжении 2023 года Страховой Дом ВСК провел около 30 встреч и форумов для более чем 2,6 тыс. ведущих HR-директоров в таких регионах России, как Краснодар, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Челябинск и пр. Для специалистов в управлении персоналом эти мероприятия стали уникальной возможностью как обменяться опытом, так и поделиться эффективными инструментами работы с сотрудниками, научиться лучше прогнозировать тренды на рынке труда и эффективнее подстраиваться под изменения в отрасли. Все это положительно сказывается на развитии HR-бренда компаний и их экономическом росте.
Премия «Лучшее для России. Развитие регионов-2023» оценивает глобальные проекты, которые приносят пользу для страны, служат важным инструментом для развития ее экономики, повышения уровня жизни населения и укрепления позиций на мировой арене.
В экспертный совет премии входят представители региональных органов власти, а также владельцы и руководители крупных российских предприятий. В этом году лауреатами премии также стали СБЕР, Банк «ВТБ», РЖД и другие.
«Сегодня бизнесу особенно важно удерживать талантливых специалистов и опытных управленцев, снижать текучесть кадров и при этом повышать эффективность сотрудников. Для всего этого важен комплексный подход — выстраивание коммуникаций внутри компании, проведение различных мотивационных мероприятий, „гибкий“ социальный пакет. Современный специалист должен уметь быстро подстраивать под мировые изменения. Это все мы обсуждаем на бизнес-встречах HR-директоров, и те, кто начинает применять новые знания в своем деле, уже достигают успеха», — заявила Светлана Кузнецова, руководитель направления событийного маркетинга Страхового Дома ВСК.