Федеральный чиновник вручил пермским спасателям медали и новую технику

Всего вручено 11 единиц специализированной техники, среди которой автоцистерна пожарной на шасси автомобиля КАМАЗ, автоцистерна пожарной на шасси автомобиля «Урал NEXT», автомобиль радиационной и химической разведки — ТКП АРХР (на базе УАЗ), мобильный комплекс специальной обработки — ТКП МСО, три автомобиля LADA Niva Travel, а так же пять автомобилей LADA Granta.