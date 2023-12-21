Федеральный чиновник вручил пермским спасателям медали и новую технику

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Перми в четверг, 21 декабря, состоялось торжественное вручение противопожарной техники для подразделений федеральной противопожарной службы Пермского края. Построение техники и личного состава подразделений пожарно-спасательного гарнизона Пермского края прошло на территории Пермской краевой филармонии.
Всего вручено 11 единиц специализированной техники, среди которой автоцистерна пожарной на шасси автомобиля КАМАЗ, автоцистерна пожарной на шасси автомобиля «Урал NEXT», автомобиль радиационной и химической разведки — ТКП АРХР (на базе УАЗ), мобильный комплекс специальной обработки — ТКП МСО, три автомобиля LADA Niva Travel, а так же пять автомобилей LADA Granta.
Кроме того, медалями МЧС России «За спасение на пожаре» и «За содружество во имя спасения» были удостоены 14 пожарных Пермского края.
На церемонии награждения присутствовали замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, а также представители территориальных органов МЧС ПФО.