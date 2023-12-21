Филиал «ПМУ» одержал победу в Спартакиаде трудящихся Перми

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» заняли первое командное место в Спартакиаде трудящихся среди предприятий и организаций Перми. Соревнования проходили 9, 10 и 16 декабря на спортивных площадках города.
Спартакиада объединила более 500 представителей 24 команд трудовых коллективов Перми. Участники определяли лучших в шахматах, баскетболе, настольном теннисе, лыжах, перетягивании каната и выполнении нормативов ГТО. Сотрудники филиала «ПМУ» заняли первое командное место в лыжных гонках и второе — в перетягивании каната. В баскетболе, шахматах и многоборье ГТО они стали бронзовыми призерами.
Золотую медаль в личном зачете среди мужчин в лыжной гонке на 5 км завоевал аппаратчик цеха по производству аммиака «ПМУ» Евгений Овчинников. Вторым к финишу пришел механик установки получения углекислоты Анатолий Печенкин. Второе место на дистанции 3 км в женском зачете заняла ведущий специалист по охране труда Дарья Паршакова.
Спортсмены, выступавшие в состязаниях ГТО, соревновались в стрельбе, наклонах туловища и выполнении различных упражнений на время. В итоге аппаратчик цеха погрузки продукции «ПМУ» Александр Ермолин стал абсолютным чемпионом среди мужчин в этом виде. Вторые места в своих возрастных категориях заняли инженер по подготовке производства Елена Суханова, начальник отдела документационного обеспечения Светлана Ермолина, специалист отдела сопровождения закупок Екатерина Лунегова и газоспасатель Евгений Богданов. Аппаратчик цеха погрузки продукции Антон Марков стал бронзовым призером.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
— Поддержка здорового образа жизни — важная часть социальной политики нашего предприятия. Мы организуем для сотрудников бесплатные тренировки по командным видам спорта, проводим 16 внутренних соревнований. Спорт развивает взаимовыручку, укрепляет командный дух. Благодаря спартакиадам трудящихся участники заряжаются энергией, и этот спортивный дух помогает работать эффективнее.