Филиал «ПМУ» одержал победу в Спартакиаде трудящихся Перми

Спортсмены, выступавшие в состязаниях ГТО, соревновались в стрельбе, наклонах туловища и выполнении различных упражнений на время. В итоге аппаратчик цеха погрузки продукции «ПМУ» Александр Ермолин стал абсолютным чемпионом среди мужчин в этом виде. Вторые места в своих возрастных категориях заняли инженер по подготовке производства Елена Суханова, начальник отдела документационного обеспечения Светлана Ермолина, специалист отдела сопровождения закупок Екатерина Лунегова и газоспасатель Евгений Богданов. Аппаратчик цеха погрузки продукции Антон Марков стал бронзовым призером.