Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга мэров за 2023 год

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Ученые из Финансового университета при Правительстве РФ и сотрудники Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» провели исследование, посвященное оценкам деятельности мэров российских городов, пишет newstracker.ru.
Всего в рейтинге было представлено 88 фамилий градоначальников. Алексей Копайгородский вошел в него как глава одного из крупных финансово-экономических центров страны. Кроме него в рейтинге лидеров оказались главы Магнитогорска, Тольятти, Новокузнецка и Набережных Челнов.
Главу Сочи обошли только мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Отметим, что в топ-5 лучших градоначальников также вошли мэры Грозного (Чечня) и Казани (Татарстан).
Рейтинг был сформирован на основе результатов заочного анкетирования широкого круга экспертов разных социальных групп и профессиональных сообществ. Благодаря этому оценка получилась максимально объективной.
При Копайгородском финансово-экономические показатели Сочи стали высокими. Так, город стал лидером по темпам роста инвестиций в Краснодарском крае. Здесь было реализовано около 50 проектов общей стоимостью 495,5 миллиарда рублей.
Также сочинский глава стал инициатором начисления премии чиновникам горадминистрации. Теперь они получают эти средства не гарантированно, а в соответствии с реальными результатами своей работы. Для этого в городе ввели систему оценки деятельности госслужащих — KPI.
Предполагается, что по итогам 2023 года город-курорт Сочи примет 7,6 миллиона туристов, что является рекордным количеством. Для продвижения туристического продукта в городе реализуют стратегию развития до 2035 года, которая включает в себя несколько десятков приоритетных проектов. При этом в генеральный план включено все, что является ценным для культуры и истории.