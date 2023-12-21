Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга мэров за 2023 год

Предполагается, что по итогам 2023 года город-курорт Сочи примет 7,6 миллиона туристов, что является рекордным количеством. Для продвижения туристического продукта в городе реализуют стратегию развития до 2035 года, которая включает в себя несколько десятков приоритетных проектов. При этом в генеральный план включено все, что является ценным для культуры и истории.