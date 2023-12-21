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Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга мэров за 2023 год

Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 рейтинга мэров за 2023 год

21 декабря 2023, 14:44
Фото: 1MI
Мэр Сочи Алексей Копайгородский стал одним из лидеров среди российских градоначальников по итогам этого года. Сочинский глава оказался в топ-3 национального рейтинга мэров, стабильно удерживая свою позицию весь 2023 год.
Глава Сочи Алексей КопайгородскийГлава Сочи Алексей Копайгородский
Глава Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikipedia.org

Ученые из Финансового университета при Правительстве РФ и сотрудники Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» провели исследование, посвященное оценкам деятельности мэров российских городов, пишет newstracker.ru.

Всего в рейтинге было представлено 88 фамилий градоначальников. Алексей Копайгородский вошел в него как глава одного из крупных финансово-экономических центров страны. Кроме него в рейтинге лидеров оказались главы Магнитогорска, Тольятти, Новокузнецка и Набережных Челнов.

Главу Сочи обошли только мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Тюмени Руслан Кухарук. Отметим, что в топ-5 лучших градоначальников также вошли мэры Грозного (Чечня) и Казани (Татарстан).

Рейтинг был сформирован на основе результатов заочного анкетирования широкого круга экспертов разных социальных групп и профессиональных сообществ. Благодаря этому оценка получилась максимально объективной.

При Копайгородском финансово-экономические показатели Сочи стали высокими. Так, город стал лидером по темпам роста инвестиций в Краснодарском крае. Здесь было реализовано около 50 проектов общей стоимостью 495,5 миллиарда рублей.

Также сочинский глава стал инициатором начисления премии чиновникам горадминистрации. Теперь они получают эти средства не гарантированно, а в соответствии с реальными результатами своей работы. Для этого в городе ввели систему оценки деятельности госслужащих — KPI.

Предполагается, что по итогам 2023 года город-курорт Сочи примет 7,6 миллиона туристов, что является рекордным количеством. Для продвижения туристического продукта в городе реализуют стратегию развития до 2035 года, которая включает в себя несколько десятков приоритетных проектов. При этом в генеральный план включено все, что является ценным для культуры и истории.

#Копайгородский Алексей Сергеевич
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