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Губернатор Пермского края прокомментировал замороженный ремонт Чусовского моста

Губернатор Пермского края прокомментировал замороженный ремонт Чусовского моста

21 декабря 2023, 06:06
Фото: пресс-служба краевого правительства
Работы на объекте не ведутся уже несколько месяцев.

Власти Пермского края решили не расторгать контракт с подрядчиком, который сорвал реконструкцию старого Чусовского моста. В сентябре глава региона Дмитрий Махонин заявлял, что работы фактически остановлены, подрядчик меняет управленческую команду. Тогда же он говорил, что возможна смена подрядчика.

С тех пор работы так и не начались. При этом было решено не отказываться от услуг «Стройтрансгаза»: «Будем надеяться, что „Стройтрансгаз“ все-таки найдет мотивацию завершить этот объект до конца», — пояснил губернатор.

Старый мост через Чусовую был открыт еще в 1996 году. После его реконструкции проезд по новому мосту может стать платным, так как объект был построен в рамках концессионного соглашения.

Ранее «Стройтрансгаз» дважды срывал реконструкцию взлетно-посадочной полосы пермского аэропорта «Большое Савино».

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#Никогданибудь#Пермь#Чусовской мост#Реконструкция
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