Губернатор Пермского края прокомментировал замороженный ремонт Чусовского моста

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Власти Пермского края решили не расторгать контракт с подрядчиком, который сорвал реконструкцию старого Чусовского моста. В сентябре глава региона Дмитрий Махонин заявлял, что работы фактически остановлены, подрядчик меняет управленческую команду. Тогда же он говорил, что возможна смена подрядчика.
С тех пор работы так и не начались. При этом было решено не отказываться от услуг «Стройтрансгаза»: «Будем надеяться, что „Стройтрансгаз“ все-таки найдет мотивацию завершить этот объект до конца», — пояснил губернатор.
Старый мост через Чусовую был открыт еще в 1996 году. После его реконструкции проезд по новому мосту может стать платным, так как объект был построен в рамках концессионного соглашения.
Ранее «Стройтрансгаз» дважды срывал реконструкцию взлетно-посадочной полосы пермского аэропорта «Большое Савино».