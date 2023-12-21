Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе

Ранее сообщалось, что на рассмотрение городской думы внесен проект о создании особо охраняемой природной территории местного значения «Мотовилихинский» площадью в 1,05 млн кв. м. В ландшафт будут включены долина реки Большая Мотовилиха от истока до ООПТ «Мотовилихинский пруд»