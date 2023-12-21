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Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе

Мэр Перми поручил найти инвестора для обустройства «дикого пляжа» в Мотовилихе

21 декабря 2023, 08:09
Фото: Midjourney
На территории планируется открыть торговые точки для местных предпринимателей.
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Отдых

Глава администрации Перми Эдуард Соснин поручил заняться поиском инвестора для благоустройства пляжа около ПАО «Мотовилихинские заводы». В своем телеграм-канале мэр отметил, что территория «дикого пляжа» станет хорошей возможностью для местных предпринимателей.

«Мы дадим предпринимателям возможность получать прибыль, например, организовав тут торговые точки, а взамен получим благоустроенное место для отдыха пермяков», — пишет Соснин.

Чиновник вместе с депутатами гордумы также поднял вопрос о обустройстве территории Музея-диорамы на Вышке-1 и запуске общественного транспорта по улице Кирпичная микрорайона Язовая.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение городской думы внесен проект о создании особо охраняемой природной территории местного значения «Мотовилихинский» площадью в 1,05 млн кв. м. В ландшафт будут включены долина реки Большая Мотовилиха от истока до ООПТ «Мотовилихинский пруд»

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