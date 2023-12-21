Меры безопасности в Сахалинской области усилят с 31 декабря по 8 января

«В новогодние и рождественские праздники нельзя оставлять без внимания вопросы безопасности. Сахалинцы и курильчане могут быть уверены, что все ответственные службы будут круглосуточно на посту. Наша задача — сделать все необходимое, чтобы люди могли спокойно отдохнуть в кругу родных и близких», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко на заседании антитеррористической комиссии.