Модульбанк удостоился национальной премии за продвижение маркетплейсов в РФ

Для развития и роста электронных торговых площадок требуется поддержка финансовых институтов. И уже есть примеры того, как российские банки помогают маркетплейсам: за вклад и поддержку работы ЭТП в России уже вручили национальную премию. В этом году всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS получил Модульбанк, признанный лучшим банком для селлеров на маркетплейсах. Напомним, Модульбанк был учрежден в 2014 году. Это первая финансовая организация, предоставляющая услуги для субъектов малого и среднего бизнеса. В последние годы банк развивается как предпринимательский хаб. Признание профессионального сообщества дает банку силы двигаться вперед в рамках своей нишевой стратегии и создавать новые продукты и сервисы, которые в дальнейшем будут оказывать влияние на рынок. Об этом заявил на церемонии вручения премии Павел Семенов, глава правления Модульбанка.