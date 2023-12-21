Модульбанк удостоился национальной премии за продвижение маркетплейсов в РФ

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Но чтобы маркетплейсы полностью раскрыли свой потенциал, необходимо принять определенные меры, пишет gorod55.ru.
Стоит отметить, что в основе доверия к маркетплейсам лежит защита прав и интересов как селлеров, так и покупателей. Разработчики прежде всего должны обеспечить безопасность сервиса и регулярно мониторить профили и товары, чтобы не допустить в продажу подделки и устранить риск мошенничества. Кроме этого, необходимо разработать четкую политику возврата товаров и решения споров, а также продумать удобство платформы с интуитивно понятным интерфейсом. Для совершенствования сервиса потребуется обратная связь. Также маркетплейсы должны постоянно работать над расширением ассортимента предлагаемых товаров и услуг. Чтобы продвинуться на рынке, нужно внедрять новые эффективные маркетинговые стратегии.
Для развития и роста электронных торговых площадок требуется поддержка финансовых институтов. И уже есть примеры того, как российские банки помогают маркетплейсам: за вклад и поддержку работы ЭТП в России уже вручили национальную премию. В этом году всероссийскую премию MPSELLERS AWARDS получил Модульбанк, признанный лучшим банком для селлеров на маркетплейсах. Напомним, Модульбанк был учрежден в 2014 году. Это первая финансовая организация, предоставляющая услуги для субъектов малого и среднего бизнеса. В последние годы банк развивается как предпринимательский хаб. Признание профессионального сообщества дает банку силы двигаться вперед в рамках своей нишевой стратегии и создавать новые продукты и сервисы, которые в дальнейшем будут оказывать влияние на рынок. Об этом заявил на церемонии вручения премии Павел Семенов, глава правления Модульбанка.
Одним из новых продуктов, которые Модульбанк запустил в 2023 году, стала Маркет Карта, предназначенная для работы с торговой выручкой на маркетплейсах. Еще одна новая услуга — возможность проводить расчеты с контрагентами в иностранной валюте. При этом предприниматель выводит прибыль с ЭТП на свой личный счет без комиссии и ограничений. За каждым продавцом может быть закреплен персональный менеджер. Модульбанк представляет интерес не только как финансовая организация. Так, у банка есть практика внедрения бесплатных сервисов торговой аналитики и управления магазинами.
Следует обратить внимание на то, что сотрудничество банков и маркетплейсов является взаимовыгодным, и комбинирование финансового опыта российских банков и возможностей электронных торговых площадок способствует развитию и совершенствованию электронной коммерции в России в интересах граждан.