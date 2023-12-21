Окончено строительство Пермской краевой инфекционной больницы

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Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 05:12
Строительство здания краевой инфекционной больницы в Перми завершилось. Сейчас происходит итоговая приема проекта, после чего учреждение должны оснастить медицинским оборудованием. Затем больнице предстоит пройти сертификацию, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин на встрече с руководителями пермских СМИ, пишет ИА «Текст».
Ранее сообщалось, что учреждение находится на ул. Леонова, 84. Оно состоит из комплекса зданий, в которых располагаются диагностическое и лечебное отделения, административно-хозяйственные помещения и кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.
Краевая инфекционная больница является одним из ключевых проектов, приуроченных к юбилею Перми. В апреле краевые власти отчитывались, что работы по строительству готовы на 60%, а до этого, прошлой осенью, хотели завершить возведение зданий в 3 квартале 2023 года. В региональном Минстрое тогда заявляли, что работы ведутся по графику, однако в начале октября 2022 года застройщик объекта, ООО «ЖБК-Строй», получал предостережение прокуратуры за отставание от сроков. Власти сообщали, что поводом для этого послужило «незначительное отставание по отдельным видам работ».