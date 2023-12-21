Окончено строительство Пермской краевой инфекционной больницы

Краевая инфекционная больница является одним из ключевых проектов, приуроченных к юбилею Перми. В апреле краевые власти отчитывались, что работы по строительству готовы на 60%, а до этого, прошлой осенью, хотели завершить возведение зданий в 3 квартале 2023 года. В региональном Минстрое тогда заявляли, что работы ведутся по графику, однако в начале октября 2022 года застройщик объекта, ООО «ЖБК-Строй», получал предостережение прокуратуры за отставание от сроков. Власти сообщали, что поводом для этого послужило «незначительное отставание по отдельным видам работ».