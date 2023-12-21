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На СВО убили 34-летнего военного из Пермского края Станислава Надымова

«Отстреливался до последнего патрона». На СВО убили 34-летнего военного из Прикамья

21 декабря 2023, 05:07
Фото: vk.com/kosaadm / 1MI

На СВО убили 34-летнего военного из Пермского края Станислава Надымова

Дата похорон пока не назначена.

На спецоперации был убит 34-летний Станислав Надымов из Пермского края. Военный провел детство и юность в поселке Кордон Косинского округа, сообщает пресс-служба администрации округа. Контрактника не стало 21 ноября.

Мать пермяка рассказала в социальных сетях, что ее сын был старшим механиком-водителем разведывательного взвода. По словам сослуживцев, пермяк был в наблюдательном пункте в момент гибели. Весь день прилетали дроны, позже пункт закидывали гранатами.

«Стас не струсил, не бросил свой рубеж обороны и отстреливался до последнего патрона, но силы были не равны», — пишут сослуживцы.

Дата прощания с военнослужащим еще не назначена.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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