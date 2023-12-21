«Отстреливался до последнего патрона». На СВО убили 34-летнего военного из Прикамья

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
На спецоперации был убит 34-летний Станислав Надымов из Пермского края. Военный провел детство и юность в поселке Кордон Косинского округа, сообщает пресс-служба администрации округа. Контрактника не стало 21 ноября.
Мать пермяка рассказала в социальных сетях, что ее сын был старшим механиком-водителем разведывательного взвода. По словам сослуживцев, пермяк был в наблюдательном пункте в момент гибели. Весь день прилетали дроны, позже пункт закидывали гранатами.
«Стас не струсил, не бросил свой рубеж обороны и отстреливался до последнего патрона, но силы были не равны», — пишут сослуживцы.
Дата прощания с военнослужащим еще не назначена.