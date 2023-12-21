«Отстреливался до последнего патрона». На СВО убили 34-летнего военного из Прикамья

Мать пермяка рассказала в социальных сетях, что ее сын был старшим механиком-водителем разведывательного взвода. По словам сослуживцев, пермяк был в наблюдательном пункте в момент гибели. Весь день прилетали дроны, позже пункт закидывали гранатами.